Überraschendes Gerücht: Wird Runjaic neuer Schalke-Coach?

Kosta Runjaic wird als Trainer beim FC Schalke 04 gehandelt

Nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Ein Kandidat soll dabei Kosta Runjaic sein. Doch steht der 50-Jährige überhaupt zur Verfügung?

Bis Saisonende haben sie beim FC Schalke 04 in Eurofighter Mike Büskens einen Trainer gefunden. Die 54-jährige Klub-Ikone soll die Königsblauen möglichst sogar zurück in die Bundesliga führen. Doch Büskens Zeit als Chefcoach ist begrenzt. Ab Sommer soll schließlich ein frischer Trainer an der Seitenlinie stehen. Laut neuesten Gerüchten könnte Kosta Runjaic ein Kandidat in Gelsenkirchen sein.

Runjaic trainiert seit Ende 2017 den polnischen Erstligisten Pogon Stettin und steht mit dem Verein derzeit auf dem ersten Tabellenplatz der Ekstraklasa. Doch nach der Saison sucht der 50-Jährige, der in Deutschland bereits den VfR Aalen, Darmstadt 98, den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserlautern und 1860 München betreute, eine neue Herausforderung, wie er Ende letzter Woche öffentlich mitteilte.

"Das ist keine einfache Entscheidung gewesen, mein Herz schmerzt. Aber ich bin ja immer noch hier. Wenn man im Leben das Gefühl bekommt, dass man etwas verändern muss, dann muss man es tun", sagte Runjaic auf einer Pressekonferenz, verriet aber nicht, wie und wo es für ihn weitergeht.

In polnischen Medien wurde Runjaic seit seinem bekanntgewordenen Abschied bereits mit zwei Klubs in Verbindung gebracht: Mit Legia Warschau und mit dem FC Schalke 04.

Schalke-Sportchef Schröder gilt als Runjaic-Fan

Mit beiden Vereinen soll der Coach in Verhandlungen stehen. Laut "WAZ" gilt vor allem S04-Sportchef Rouven Schröder als großer Fan von Runjaics Arbeit. Der gebürtige Wiener mit deutschem Pass genieße einen hervorragenden Ruf und werde von Schröder geschätzt.

Nach Informationen von "Sky" ist an den Spekulationen um ein Schalke-Engagement von Runjaic allerdings nichts dran. Laut dem TV-Sender haben sich die Gerüchte bei intensiveren Recherchen nicht erhärten können.

Zwar soll Runjaic bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden haben, der FC Schalke 04 ist dies laut "Sky" aber nicht.