Lewandowski bei Barca sogar nur Plan C?

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern ist bei Barca nicht als Top-Lösung geplant

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern läuft in 15 Monaten aus. Kein Wunder also, dass bereits seit Wochen Transfer-Gerüchte aus dem Boden sprießen. Vor Kurzem hieß es, dass der Pole mit einem Transfer zum FC Barcelona liebäugelt. Doch Barca will den Weltfußballer offenbar gar nicht unbedingt.

Zuletzt berichtete die spanische "Sport", dass sich Robert Lewandowski im Sommer einen Abschied vom FC Bayern München vorstellen kann und angeblich zum FC Barcelona wechseln will. Dort soll der Angreifer, der im August 34 Jahre alt wird, angeblich einen Rentenvertrag unterschreiben, der bis 2026 datiert wäre. Der mögliche Deal soll von Lewandowski-Berater Pini Zahivi eingefädelt worden sein, der als enger Vertrauter von Barca-Boss Joan Laporta gilt.

Später legte das spanische Blatt nach und enthüllte sogar die finanziellen Dimensionen. Demnach planen die Katalanen mit einer Ablösesumme von maximal 50 bis 60 Millionen Euro für Lewandowski. Laut "Bild" ist aber noch kein offizielles Angebot beim FC Bayern eingegangen. Auch beim Stürmer sei noch lange nichts entschieden.

Vielleicht auch, weil Lewandowski bei Barca-Coach Xavi gar nicht als Wunschlösung gilt. Zuerst behauptete das Portal "Don Balon", dass der Trainer, der die Katalanen zuletzt wieder zu sportlichen Höchstleistungen führte und unter dem das Team unter anderem den Clásico gegen Real Madrid gewann, den 34-Jährigen nur als Plan B ansieht. Nun legt die seriösere Sportzeitschrift "Mundo Deportivo" nach und erklärt, Lewandowski sei sogar nur Plan C.

Lewandowski für Barca-Coach keine Wunschlösung

Demnach stehen sowohl Erling Haaland vom BVB, auf dessen Transfer Barca nur eine Außenseiterchance hat, als auch Mohamed Salah vom FC Liverpool höher auf Xavis Liste.

Auch "Don Balon" hatte Salah, der wie der Bayern-Stürmer noch nicht bei seinem Klub verlängert hat, die Favoritenrolle zugesprochen. Platzt die Verlängerung, könnte der FC Barcelona in den Ring treten und Xavis Wunsch nach Salah erfüllen, mutmaßen "Don Balon" und "Mundo Deportivo". Lewandowski wäre dann außen vor, Haaland scheint es ohnehin zu sein. Dieser steht bei Manchester City und Real Madrid ganz oben auf der Liste.

Lewandowski soll aber ohnehin beim FC Bayern verlängern, jedenfalls wenn es nach dem Klub aus München geht. Der deutsche Rekordmeister sieht weiterhin keinen Grund, weshalb der Torgarant den Verein im Sommer verlassen sollte. In dieser Saison liefert der Routinier mit bislang 45 Pflichtspieltoren abermals Weltklasse-Leistungen ab.

FC Bayern zögert bei Lewandowski

Dennoch ließ sich der FC Bayern bezüglich einer möglichen Verlängerung bis dato Zeit, was bei Lewandowski für Verwunderung sorgte.

Doch Vorstandschef Oliver Kahn möchte nun offenbar persönlich Bewegung in die stockende Angelegenheit bringen. "Sport Bild" zufolge macht der Rummenigge-Nachfolger die Vertragsgespräche mit Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller beim FC Bayern zur Chefsache.

Ob sich Lewandowski so von einem Verbleib überzeugen lässt, werden die kommenden Wochen zeigen.