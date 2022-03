Neue Details zu Eintracht Frankfurt II enthüllt

IMAGO/Oliver Vogler

Daniyel Cimen soll neuer Trainer von Eintracht Frankfurt II werden

In der Saison 2022/2023 wird Eintracht Frankfurt mit einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga an den Start gehen. Für das Projekt greift die SGE wohl tief in die Tasche.

Wie die "Bild" berichtet, zahlt Eintracht Frankfurt sechs Millionen Euro an den SC Hessen Dreieich, der dem Bundesligisten das Sportgelände am südlichen Stadtrand Frankfurts überlässt. Zum Sportpark gehören neben einem kleinen Stadion auch Funktionsräume und Trainingsplätze.

Hinzu kommen Kosten für die künftigen Verantwortlichen der Mannschaft, die sich dem Bericht zufolge auf eine niedrige siebenstellige Summe belaufen.

Die Suche nach einem Cheftrainer läuft schon auf Hochtouren. Der neue Manager Patrick Ochs soll bereits mit Daniyel Cimen verhandelt haben. Cimen absolvierte 32 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt. Aktuell ist er als Trainer beim Regionalligisten FC Gießen tätig.

Auch ein sogenannter Übergangstrainer, der die Talente beim Schritt aus der Jugend zum Profibereich unterstützen soll, ist mit "DAZN"-Experte Ralph Gunesch gefunden worden. Der 38-Jährige lief in seiner Karriere unter anderem für den FC St. Pauli, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Ingolstadt auf.

Als Torwarttrainer wurde Patric Klandt auserkoren. Der 38-Jährige trug von 2001 bis 2004 bereits das Trikot der SGE, spielte danach lange für den FSV Frankfurt.

Eintracht Frankfurt will "starken Unterbau" haben

2014 hatte Eintracht Frankfurt die U23 aus wirtschaftlichen Gründen abgemeldet. In Zukunft wolle man mit der neuen Reservemannschaft junge Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum wieder besser an die Profimannschaft heranführen.

"Für unsere weitere strategische Ausrichtung im Nachwuchsbereich und als Übergang zur Profimannschaft ist es wichtig, einen starken Unterbau zu haben", sagte Sportvorstand Markus Krösche und ergänzte: "Es ist aber nicht nur wichtig, dass junge Talente die Möglichkeit haben, Woche für Woche unter Wettbewerbsbedingungen im Männerfußball zu spielen und somit die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung machen können, sondern auch von hoher Bedeutung, dass junge Perspektivspieler aus der ersten Mannschaft, die noch nicht kontinuierlich zum Stammkader gehören, Spiel- und Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau sammeln."