Ex-Werder-Star im eigenen Haus bedroht und ausgeraubt

nordphoto / Meuter via www.imago-images.de

Tahith Chong (li.) spielte 2020 bei Werder Bremen

Seine Zeit bei Werder Bremen war in sportlicher Hinsicht ein Reinfall, noch schlimmer wurde es für Tahith Chong nun allerdings in England. Hier musste der frühere Werder-Profi zuletzt sogar um sein Leben bangen.

Offiziell gehört Tahith Chong seit fast sechs Jahren zu Manchester United, doch für die Red Devils war der junge Niederländer bislang kaum im Einsatz. Erfahrungen sammelte er zuletzt bei Leihstationen wie Werder Bremen (Mitte 2020 bis Anfang 2021), dem FC Brügge (Anfang 2021 bis Mitte 2021) und bis zuletzt bei Birmingham City.

Beim englischen Zweitligisten fiel er von Ende letzten Jahres bis weit hinein in den Februar aufgrund einer Leistenoperation aus und verbrachte seine Reha-Zeit zum Teil in seiner Wohnung in Manchester. Dort dürfte er sich seit einiger Zeit aber nicht mehr allzu sicher fühlen. Denn nach Informationen der "Sun" ist Chong Mitte Januar Opfer eines Einbruchs samt Raub und Bedrohung geworden.

Laut der englischen Zeitung sollen drei mit Sturmmasken vermummte Einbrecher sich den Fußball-Star ganz gezielt ausgesucht haben, um ihn zu überfallen. Mitten in der Nacht sollen sie in seine Wohnung eingebrochen sein, ihn geweckt und mit einem Messer an der Kehle bedroht haben.

Danach musste Chong ihnen wertvolle Gegenstände, Schmuck, Uhren und Designer-Handtaschen aushändigen. Die Eindringlinge sollen den Niederländer sogar aufgrund seiner laxen Sicherheitsvorkehrungen in seiner Wohnung verspottet haben.

Chong von Vorfall "extrem aufgerüttelt"

Angeblich wirkten die Räuber sehr professionell. Sie werden verdächtigt, an weiteren Einbrüchen bei ManUnited- oder ManCity-Stars in den letzten Monaten beteiligt gewesen zu sein.

Chong, der von den Eindringlingen beim Namen genannt wurde, soll laut "Sun" nach dem Vorfall "extrem aufgerüttelt" gewesen sein. Die hinzugerufene Polizei warnte den United-Star und andere Spieler, genau darauf zu achten, was sie auf ihren Social-Media-Accounts posten.

Tahith Chong spielte zwischen August 2020 und Januar 2021 für Werder Bremen. In 13 kürzeren Bundesliga-Einsätzen gelang ihm eine Vorlage. Im DFB-Pokal hingegen durfte Chong zweimal etwas länger ran. Hier sammelte er ein Tor und einen Assist. Weil sowohl Spieler als auch Verein mit der Leihe unzufrieden waren, beendeten beide Seiten das Leihgeschäft vorzeitig.