Magath-Maßnahmen bei Hertha BSC enthüllt

IMAGO/Matthias Koch

Felix Magath soll Hertha BSC zum Klassenerhalt führen

Felix Magath ist mit einem Sieg in seine Retter-Mission bei Hertha BSC gestartet. Damit bis zum Saisonende ausreichend Punkte für den Bundesliga-Verbleib gesammelt werden, bittet der Berliner Coach seine Mannschaft in den kommenden Tagen zu einem viertägigen Trainingslager. Dabei möchte der Altmeister wohl besonders an den Grundlagen arbeiten.

Den überraschend deutlichen 3:0-Heimsieg der Hertha musste Felix Magath aufgrund einer Corona-Infektion noch vom Hotelzimmer aus verfolgen. Inzwischen ist der 68-Jährige wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Um sein Team bestmöglich auf die verbleibenden sieben Bundesliga-Spiele vorzubereiten, versammelt Magath den Tabellen-16. ab Dienstag zu einem Kurztrainingslager in Harsewinkel.

"Bild" hat nun die Maßnahmen enthüllt, mit denen der Interimstrainer Hertha BSC zu den nächsten drei Punkten führen will. In diesem Zuge möchte Magath wohl "Fußball-Grundlagen in allen Einheiten" üben lassen. Das heißt: Selbst bei der Ballannahme und bei einfachen Pässen sieht der Feuerwehrmann noch Trainingsbedarf. Deshalb gehören die absoluten Grundlagen unter Magath wieder zum Alltag, heißt es.

Magath plant bei Hertha BSC keine Experimente

Außerdem möchte der 68-Jährige seine Mannschaft während des Trainingslagers in Einzel- und Gruppengesprächen besser kennenlernen. Hierbei will Magath nähere Informationen über den Teamgeist sowie mögliche Führungsspieler erhalten, um dadurch die Verantwortung auf die richtigen Spieler zu übertragen.

Als weiteren Punkt nennt "Bild" die Verinnerlichung der Spielphilosophie. Magath möchte die defensive Kompaktheit verbessern. Demzufolge müssen die Abstände zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff perfekt stimmen. Dieses Punkt soll der Coach täglich ansprechen.

Zudem will Magath seine Stammformation finden. Auf Experimente möchte der Korkut-Nachfolger bei Hertha BSC verzichten. Stattdessen plant Magath in erster Linie offenbar mit erfahrenen Spielern. Die Anfangself soll nur punktuell verbessert werden.