Schalke-Aufstieg? Olaf Thon "hin- und hergerissen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Olaf Thon spricht über die Aufstiegschancen des FC Schalke 04

Laut Vereinsikone Olaf Thon steigen die Chancen des FC Schalke 04 auf den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.

"Ich bin immer hin– und hergerissen, auch von aktuellen Ergebnissen", sagte Thon am Rande des NRW-Traditionsmasters der "WAZ". "Aber da scheint jetzt was zu wachsen in der Kürze der Zeit."

Schalke hatte sich nach der 3:4-Heimpleite gegen Hansa Rostock Anfang März von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt. Unter Interimsnachfolger Mike Büskens hatten die Königsblauen danach zwei Siege gegen den FC Ingolstadt (3:0) und Hannover 96 (2:1) gefeiert.

FC Schalke 04: Trainer-Entlassung "immer schlecht"

"Es ist immer schlecht, wenn ein Trainer im Laufe einer Saison entlassen wird. Dimitrios Grammozis hat sein Bestes gegeben und hat ein Fundament geschaffen", sagte Thon. "Aber man hat Mike Büskens auch dafür, dass er im Notfall einspringen kann. Das hat er getan, und er hat zwei Siege errungen, auch wenn er beim ersten zu Hause in Quarantäne war. Ich habe ein Gefühl, dass die Mannschaft an Selbstvertrauen gewonnen hat."

Bestätigen müssen die Schalker ihren Aufschwung unter Büskens nun nach der Länderspielpause mit einem Sieg bei Abstiegskandidat Dynamo Dresden.

Dann ist Thon zufolge der Aufstieg in Reichweite. "Ich möchte nicht sagen, dass wir das schaffen. Wir wollen es schaffen. Und die Mannschaft hat mit einer tollen Reaktion gezeigt, dass es möglich ist".

Gute Chancen für den FC Schalke 04

Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 verwies aber auch auf die enge Tabellenkonstellation in der 2. Bundesliga: "Werder Bremen und der FC St Pauli haben derzeit den besten Lauf. Aber auch Nürnberg kommt auf und der HSV ist noch lange nicht abgeschrieben. Die Hamburger spielen nur noch gegen Gegner, die unten stehen."

Schalke hingegen habe noch Duelle mit den Top-Teams, darunter Werder und St. Pauli, so Thon: "Das heißt, wir haben gute Chancen Erster, Zweiter oder Dritter zu werden."