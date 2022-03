Ex-Weltmeister mit Seitenhieb gegen Süle und Rüdiger

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Jürgen Kohler blickt auf Antonio Rüdiger (l.) und Niklas Süle (m.)

Der frühere Fußball-Nationalverteidiger Jürgen Kohler hat dem DFB-Abwehrduo Niklas Süle vom FC Bayern und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea die Chefrolle in der Defensive abgesprochen.

Bis zur WM in Katar ist es noch einige Monate hin. Deshalb ist Bundestrainer Hansi Flick emsig nach jenen Spielern auf der Suche, die beim großen Turnier am Jahresende den Stamm der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bilden sollen. In der zentralen Abwehr könnte es - Stand jetzt - auf Niklas Süle, der aktuell noch beim FC Bayern unter Vertrag steht und im Sommer zu Borussia Dortmund wechselt, und Antonio Rüdiger, der derzeit vom FC Chelsea bezahlt wird, nach der Saison aber an anderer Stelle anheuern könnte, hinauslaufen.

Flick betonte zuletzt, dass er "natürlich" einen Abwehrchef suche, "am besten zwei" und erhob das eben beschriebene Duo "aktuell" zum "Maß aller Dinge". Doch einer, der es wissen muss, glaubt nicht, dass Süle und Rüdiger die richtigen Lautsprecher wären: Jürgen Kohler. Der beinharte Verteidiger, der mit dem FC Bayern und dem BVB zahlreiche Titel abräumte und mit dem DFB-Team Europameister (1996) und Weltmeister (1990) wurde, ist skeptisch.

Sowohl Süle als auch Rüdiger hätten "nicht den Charakter zu führen", urteilte Kohler im "kicker". Auf die Frage, wer mit Blick auf den Kader Abwehrchef sein könnte, sagte Kohler: "Ich sehe keinen." Um danach vielsagend anzufügen: "Doch, Manuel Neuer!". Der Torwart, der nicht selten auch als letzter Mann in einer Art Libero-Funktion agiert, scheint Kohler als Lautsprecher und Dirigent überzeugt zu haben.

Heynckes: Rüdiger ein "Klasse-Abwehrspieler"

Neben Kohler zeigte auch der frühere Nationalspieler Thomas Helmer Zweifel, was Süles Befähigung als Abwehrchef angeht.

"Es ist eher nicht seine Art", zitiert der "kicker" Helmer. Etwas positiver bewertete Trainer-Ikone Jupp Heynckes hingegen Süles Kollegen Rüdiger. Er sei noch "am weitesten", denn von Rüdigers Gestik gingen "so kämpferische Impulse aus", lobte Heynckes und fügte an: "Er kann die anderen motivieren und mitreißen".

Für den ehemaligen Bayern-Coach sei Rüdiger ein "Fixpunkt und Leader" und ein "Klasse-Abwehrspieler".