Mulder: S04-Star "ohne Zweifel" eine Option fürs Nationalteam

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Ouwejan (r.) überzeugt beim FC Schalke 04

Vereinsikone Youri Mulder traut seinem Landsmann Thomas Ouwejan vom FC Schalke 04 eine Karriere in der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer-Ikone Louis van Gaal zu.

"Thomas Ouwejan spielt eine super Saison und würde gut zu van Gaals System passen. Aber ich denke, dass es für die WM ein bisschen zu spät für ihn ist. Es wird auch ein bisschen schwieriger für ihn, weil er in der 2. Bundesliga spielt. Von der Qualität her könnte er aber ohne Zweifel in der Nationalelf spielen", sagte Mulder in einem "WAZ"-Interview.

Ouwejan spielt seit dem vergangenen Sommer auf Schalke und ist noch bis Saisonende von AZ Alkmaar ausgeliehen. Die Königsblauen sollen eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro für den 25 Jahre alten Flügelspieler besitzen, die im Aufstiegsfall verpflichtend wird.

Auch Bayer Leverkusen sowie Borussia Mönchengladbach sollen inzwischen allerdings die Fühler nach Ouwejan ausgestreckt haben.

Für Mulder, der 1997 mit Schalke den UEFA-Pokal gewann, sind Ouwejans gute Leistungen auf Schalke keine Überraschung. "Man könnte sagen, dass die Mentalität im Ruhrgebiet ähnlich wie in den Niederlanden ist. Niederländer passen sich gut an. Bei Norwegern oder Dänen ist das ähnlich", erklärte der 53-Jährige.

"Es gibt in Deutschland unglaublich gute Spieler"

Vor dem Prestigeduell am Dienstag gegen die Elftal lobte Mulder die deutsche Nationalmannschaft: "Es gibt in Deutschland unglaublich gute Spieler. Wir kennen natürlich Kai Havertz und Thomas Müller, aber es gibt auch andere Jungs, die aktuell noch etwas weniger bekannt und nicht so gut einzuschätzen sind. Deutschland ist ein Fußballriese."

Dennoch werde das niederländische Team keine Angst haben, so Mulder. "Hoffentlich laufen beide Teams mit der stärksten Mannschaft auf. Niederlande gegen Deutschland muss man so angehen."

Unter van Gaal habe Oranje zuletzt "angriffslustig, dynamisch, prickelnd und spannend" agiert, lobte Mulder. "Es war guter und moderner Fußball", konstatierte der frühere Schalke-Profi, erwähnte aber auch die defensiven Schwächen seiner Landsleute beim 2:4-Erfolg gegen Dänemark.