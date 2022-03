Overath über Kölns "tragende Säulen" und Europa-Träume

via www.imago-images.de

Wolfgang Overath (l.) freut sich über die Leistungen des 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln läuft es aktuell richtig rund. In der Bundesliga rangieren die Rheinländer mit 40 Punkten auf dem siebten Platz. Vereinsikone Wolfgang Overath sieht in Trainer Steffen Baumgart einen der Hauptgründe für den sportlichen Erfolg.

Der 1. FC Köln liegt in der Bundesliga bei noch sieben verbleibenden Spielen derzeit nur vier Zähler hinter Platz sechs, der sicher für die Qualifikation für das internationalen Geschäft berechtigt. In der vergangenen Saison mussten die Domstädter hingegen bis zum Ende um den Klassenerhalt bangen.

"Die Mannschaft hat sich spielerisch enorm entwickelt", blickte Wolfgang Overath im "Bild"-Interview auf die Situation seines Herzensvereins: "Salih Özcan beispielsweise. Oder Anthony Modeste. Dass der vorm Tor eine Waffe sein kann, wusste jeder. Aber unter Baumgart ist er noch viel mehr als das."

1. FC Köln unter Steffen Baumgart "eine Einheit"

Generell machte der 78-Jährige den sportlichen Aufschwung am neuen Trainer fest. "Es ist Steffen Baumgart gelungen, aus den Jungs eine Einheit zu machen und jeden mit seiner Art mitzunehmen", erklärte Overath: "Früher spielten wir für den Klub und gaben für ihn unser letztes Hemd. Heutzutage ist der Trainer meiner Meinung nach die entscheidende Figur. Er muss es schaffen, dass alle bereit sind, ihm zu folgen. Das sind sie offensichtlich."

Als Beispiel für die Einsatzfreude verwies der Weltmeister von 1974 auf eine Szene im letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund (1:1). Der junge Jan Thielmann lief mit Tempo von der Mittellinie zurück in den eigenen Strafraum.

Dabei verhinderte der gelernte Offensivspieler mit einer sauberen Grätsche einen fast schon sicheren Treffer von BVB-Torjäger Erling Haaland. "Dann sieht man, was in der Truppe los ist", sagte Overath.

Das sind "tragende Säulen" des 1. FC Köln

Auf die Frage, ob der 1. FC Köln durch die ansprechenden Leistungen von Europa träumen kann, antwortete der gebürtige Siegburger: "Träumen darf man natürlich." Es sollte das Ziel der Mannschaft sein, "das Bestmögliche zu erreichen." Ob eine mögliche internationale Qualifikation für den Verein zu früh kommen würde, wollte Overath nicht beurteilen.

Mit Blick auf die Leistungsträger Jonas Hector und Anthony Modeste sowie Trainer Steffen Baumgart, deren Verträge beim 1. FC Köln allesamt 2023 enden, sagte die Vereinslegende: "Wenn man finanziell dazu in der Lage ist, muss man das so schnell wie möglich machen. Das sind tragende Säulen, die sich noch dazu sehr wohl fühlen im Klub und in der Stadt."

Hector sei "ein Ausnahme-Spieler mit herausragender Bedeutung für diese Mannschaft". Modeste und Baumgart zu halten wäre "ein starkes Signal", so Overath. "Aber ich kenne die Rahmenbedingungen nicht. Und die müssen stimmen."