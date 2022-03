Haaland-Preisnachlass für Real und Co.?

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Wohin es Erling Haaland nach seiner Zeit beim BVB verschlägt, ist immer noch unklar

Gute Nachrichten für Real Madrid, Manchester City und Co.? Vielleicht, denn angeblich wird das Gesamtpaket Erling Haaland deutlich günstiger als vermutet. Dafür soll der BVB-Star jetzt höchstpersönlich gesorgt haben.

Wie viel Geld der nächste Klub von Erling Haaland letztlich für die Verpflichtung des Norwegers von Borussia Dortmund in die Hand nehmen muss, kann nur spekuliert werden.

Sicher ist, dass die Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro für den BVB nur ein Posten von vielen auf der Rechnung sein wird. Hinzu kommen noch das üppige Gehalt des Stürmers sowie ein mögliches Handgeld und eine Beraterprovision in zweistelliger Millionenhöhe.

Alles in allem, so wird kalkuliert, könnte das Gesamtpaket Haaland am Ende mit weit über 300 Millionen Euro auf die Bücher schlagen.

Abgang vom BVB? Erling Haaland wohl zu Gehaltseinbußen bereit

Größter Kostenpunkt auf der Rechnung ist das Gehalt des Norwegers. Hier war bisher nicht selten die Rede von über 30 Millionen Euro, teilweise gar 40 Millionen Euro netto, die der Stürmer im Gegenzug für seine Unterschrift verlangt.

"Goal" und "Spox" behaupten nun aber, dass Haaland bereit sei, in diesem Punkt deutliche Abstriche in Kauf zu nehmen.

Es heißt, Haaland würde sich schon mit einem Netto-Gehalt in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro zufrieden geben. Immer noch kein Schnäppchen, hochgerechnet auf fünf Jahre aber eine spürbare Ersparnis.

BVB: Transfer zu Real Madrid weiter möglich?

Diese Ersparnis könnte am Ende vor allem Real Madrid zugute kommen. Wenn der Plan der Königlichen aufgeht, wird auch Kylian Mbappé im Sommer zum spanischen Rekordmeister wechseln.

Und auch er wird auf Anhieb zu den Top-Verdienern aufsteigen. Bei PSG soll der Franzose aktuell zwischen 25 und 30 Millionen Euro pro Saison kassieren. Dass er in Madrid Einbußen in Kauf nimmt, ist unwahrscheinlich.

Um sich sowohl Mbappé als auch Haaland leisten zu können, müssen sich die Königlichen also etwas einfallen lassen. Das angebliche Entgegenkommen des abwanderungswilligen BVB-Stars könnte die Situation für Real erleichtern.

Spanische Medien berichteten schon vor einigen Wochen von einem neuen Gehaltsmodell der Königlichen. Dort war die Rede von einer gestaffelten Auszahlung, die an sportliche Erfolge Faktoren wie Einsätze und/oder Titelgewinne geknüpft ist. Ob sich Haaland darauf einlassen würde, ist nicht bekannt.