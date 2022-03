Nach WM-Blamage: Italien feiert Achtungserfolg

AFP/SID/OZAN KOSE

Italien siegte gegen die Türkei mit 3:2

Nach der Blamage in den WM-Playoffs hat die italienische Nationalmannschaft einen Achtungserfolg gefeiert. Der Europameister setzte sich in Konya gegen Gastgeber Türkei mit 3:2 (2:1) durch.

Nach dem frühen Rückstand durch Cengiz Under (4.) drehten Bryan Cristante (35.) und Giacomo Raspadori (39.) die Begegnung noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Nach dem Wechsel erhöhte Raspadori (69.) mit seinem zweiten Treffer, Serdar Dursun (83.) verkürzte.

Italien war auf dem weg zur WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) an Nordmazedonien (0:1) gescheitert. Die von Stefan Kuntz trainierten Türken hatten in Portugal (1:3) verloren.