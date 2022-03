Radikaler Umbau? Gladbach beobachtet Offensiv-Trio

Norbert Jansen via www.imago-images.de

Gladbach-Sportchef Roland Virkus (li.) hat einiges zu tun

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach könnte in der kommenden Saison in der Offensive mit einem ganz neuen Gesicht auflaufen. Gladbach-Sportchef Roland Virkus beobachtet laut einem Medienbericht intensiv drei Akteure, die ein bestehendes Trio ersetzen könnten.

Nach dem überraschenden Ausscheiden von Max Eberl hat der neue starke Mann bei Gladbach, Roland Virkus, alle Hände voll zu tun. Im Sommer sollen nach Informationen von "Sport Bild" gleich drei Spieler verkauft werden, deren Verträge 2023 enden. Namentlich handelt es sich um Marcus Thuram, Breel Embolo und Alassane Pléa.

Die drei Offensivspieler zeigten in der laufenden Spielzeit akute Schwankungen in ihren Leistungen, sind aber allesamt Top-Verdiener und können aufgrund ihrer Vertragslage nur noch im Sommer eine für den Klub so nötige Ablöse einbringen. Zwar waren Thuram, Embolo und Pléa zuletzt für sieben der letzten acht Gladbacher Tore verantwortlich, dennoch scheint ein Aus unvermeidlich.

Kein Wunder also, dass Virkus sich bereits anderweitig nach Ersatz umschaut. Dabei hat der 55-Jährige laut dem Bericht ebenfalls ein Trio in den Blick genommen, das bei der Bundesliga-Konkurrenz oder in der 2. Bundesliga aktiv ist. So wie Daniel Kyereh, der beim Aufstiegsaspiranten FC St. Pauli mit starken Darbietungen überzeugt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Verpasst der Kiez-Klub den Sprung in die Beletage, dürfte Kyereh in die Bundesliga streben und Gladbach käme als mögliche Option für den offensiven Mittelfeldspieler in Frage.

Gladbach will begehrten Maina

Neben Kyereh spielt auch Linton Maina derzeit noch im Unterhaus. Bei Hannover 96 hat er aber längst seine Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen, wo er für die 96er bereits 2017 bis 2019 aktiv war. Wie "Sport Bild" berichtet, hat sich Virkus bereits persönlich ein Bild von Mainas Leistungsfähigkeit gemacht und den Flügelspieler beim Gastspiel der Niedersachsen auf Schalke beobachtet.

Mainas Kontrakt endet nach der Spielzeit, er wäre also ablösefrei zu haben. Neben Gladbach buhlen wohl auch Hertha BSC, RB Leipzig und Mainz 05 um den 22-Jährigen, der sich verändern will.

Der Erfahrenste im Bunde dürfte Alfred Finnbogason vom FC Augsburg sein. Der Stoßstürmer ist wie Maina ablösefrei und kennt die Liga bestens. In der aktuellen Saison war der 33-Jährige allerdings lange verletzt, erzielte in knapp 200 Minuten Spielzeit allerdings trotzdem zwei Tore und sammelte zudem einen Assist.

Der Routinier könnte in Gladbach für die gute Mischung sorgen, die Virkus anstrebt, der nicht nur an junge Talente denkt, sondern das Team auch mit erfahrenen Stars ausstatten will.