"Betrug!": Russischer Trainer wütet nach Polens WM-Quali

IMAGO/LUDVIG THUNMAN

Bayern-Star Robert Lewandowski und die polnische Nationalmannschaft fahren zur WM

Mit einem 2:0-Sieg über Schweden qualifizierten sich Robert Lewandowski und die polnische Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag für die WM 2022 in Katar. Ein ehemaliger russischer Trainer attackierte den Star des FC Bayern und dessen Team anschließend scharf.

Weil die russische Nationalmannschaft von den WM-Playoffs ausgeschlossen wurde, war der Weg der polnischen Mannschaft nach Katar kürzer als geplant. Statt sich in Halbfinale und Finale für die Endrunde zu qualifizieren, zogen die "Rot-Weißen" direkt in das Endspiel gegen Schweden ein. Mit dem 2:0-Sieg am Dienstag lösten sie schließlich das Ticket.

Besonders verärgert war danach der ehemalige russische Erfolgstrainer Oleg Romantsev, der zu einem wütenden Rundumschlag gegen die FIFA, die polnische Mannschaft und Robert Lewandowski ausholte.

Die Qualifikation der Polen sei das Resultat der "größten Respektlosigkeit" in der Geschichte des Fußballs, polterte Romantsev im Interview mit "Sport-Express" gegen die Disqualifikation der russischen Mannschaft, die er mit einem unerlaubten Tiefschlag verglich: "Stell dir vor, du betrittst den Rasen, gibst deinem Gegner die Hand und er schlägt dir unter die Gürtellinie."

Die Verbände, die sich für den Ausschluss Russlands ausgesprochen haben, hätten sich stets gegen eine Vermischung von Sport und Politik ausgesprochen, erklärte Romantsev: "Und aus irgendeinem Grund haben sie das jetzt vergessen."

Polens Mannschaft "existiert für mich nicht mehr"

Es tue ihm leid, dass die polnische Mannschaft einen fairen Wettkampf abgelehnt und stattdessen den "Weg hinter die Kulissen und der Intrigen" gewählt habe: "Sie hätten gegen uns ein Spiel auf neutralem Platz spielen können, um zu sehen, wer das WM-Ticket mehr verdient gehabt hätte. Aber warum sein Schicksal konfrontieren, wenn man reden und sich ducken kann? Sie hatten einfach Angst."

"Aus diesem Grund existiert das polnische Team mit Lewandowski ab jetzt nicht mehr für mich" wütete Romantsev, der das Verhalten der Polen einen "Betrug" nannte, bei dem "jedes Mittel recht ist, um zu gewinnen".