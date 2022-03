Frankfurter Stars winkt Millionen-Prämie

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Eintracht Frankfurt besiegte den spanischen Vertreter Real Betis im Viertelfinale der Europa League

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt freut sich auf das Viertelfinale der Europa League gegen den FC Barcelona. Für die Profis des SGE wäre ein Sieg nicht nur eine sportliche Sensation, sondern anscheinend auch ein finanzieller Anreiz.

Ganz Frankfurt bereitet sich auf das Spiel des Jahres vor. Besser: "Jahrhundertspiel", wenn es nach Aufsichtsratschef Philip Holzer geht. Über 250.000 Kartenanfragen waren kurz nach der Auslosung beim hessischen Europapokalteilnehmer eingegangen - eine Zahl, die die Vorfreude rund um die Eintracht eindrucksvoll untermauert.

Die Unterstützung im Hinspiel am 7. April (21:00 Uhr live bei RTL+ und im Live-Ticker auf sport.de) ist der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner also gewiss. Gelingt nach Hin- und Rückspiel, das eine Woche später im Camp Nou über die Bühne geht, ein Weiterkommen, lebt der Traum vom zweiten Europapokal-Sieg in der Vereinsgeschichte. 1980 gewann die SGE erstmals den UEFA-Cup.

Als zusätzliche Motivation für den Halbfinal-Einzug hat die Vereinsführung den Spielern und Betreuern nach Angaben von "Sport Bild" eine satte Prämie in Aussicht gestellt. Bis zu einer Million Euro könnten ausgeschüttet und unter den Profis und dem Staff aufgeteilt werden. Der Mannschaftsrat um Kapitän Sebastian Rode verhandle darüber mit Sportvorstand Markus Krösche, heißt es.

Grund für die hohe Zusatzprämie seien unter anderem die zu erwartenden Mehr-Einnahmen durch den Ticketverkauf. Fürs Heimspiel gegen Barca darf der heimische Deutsche Bank Park bis auf den letzten Platz gefüllt werden. 48.000 Eintrittskarten werden somit verkauft.

Zudem rechnet sich die SGE durch die guten Leistungen im internationalen Vergleich einen hohen Image-Zuwachs aus. Schon in der Saison 2018/19 hatte Frankfurt ganz Europa in seinen Bann gezogen. Erst im Halbfinale war gegen den späteren Sieger FC Chelsea nach Elfmeterschießen Schluss.