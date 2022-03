Kann der BVB schon jetzt auf Reus und Hummels verzichten?

IMAGO/David Inderlied

Nach einer voraussichtlich titellosen Saison werden im Umfeld von Borussia Dortmund die Rufe nach einem größeren personellen Umbruch lauter. Zwei Reizfiguren sind in diesem Zusammenhang Kapitän Marco Reus und Abwehr-Chef Mats Hummels, an denen sich die Geister scheiden. Sollte der BVB an den beiden Routiniers festhalten oder sie doch ziehen lassen?

Wer die Schlagzeilen rund um Marco Reus und Mats Hummels seit Jahresbeginn verfolgt hat, könnte leicht zu dem Schluss kommen, dass die beiden langjährigen Führungsspieler in Dortmund nur noch im Weg sind. Gleich drei DFB-Legenden stellten das BVB-Duo unlängst in Frage.

Den Anfang machte Lothar Matthäus, der Mitte Februar bei "Sky90" feststellte, dass den Westfalen "ein echter Leader" fehlen würde. "Die Führungsspieler haben mit sich selbst zu tun. Mats Hummels ist häufig verletzt, Marco Reus kämpft mit sich selbst und hat keine Konstanz. Und solche Spieler sollen dann die Mannschaft führen? Sehr schwierig", polterte der 61-Jährige.

Zumindest bei Reus stimmte Felix Magath, mittlerweile Interims-Trainer bei Hertha BSC, dem Rekord-Nationalspieler zu. Er sei "erstaunt", wie der Team-Kapitän in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, sagte der frühere Chefcoach des FC Bayern. "Wenn bei Länderspielen etwas anlag, war er nicht dabei. Bei Borussia Dortmund hat er zweimal den Pokal gewonnen. Aber ob das der Maßstab für einen Spitzenspieler ist, weiß ich nicht", erläuterte Magath seine Sichtweise.

Mario Basler wiederum ließ kürzlich kein gutes Haar an Hummels. Zur Entscheidung von Bundestrainer Hansi Flick, den Verteidiger nicht für die Länderspiele gegen Israel und die Niederlande zu nominieren, sagte der Europameister von 1996 im "Doppelpass": "Ich bin weit davon weg, ihn zurückzuholen. Ich glaube, dass bei Mats die Zeit international vorbei ist. Da sollte man auch nicht mehr drauf rumbohren, dass er noch zurückkommt. Man hat sich dafür entschieden, dass er nicht mehr dabei ist."

So polemisch die Ausführungen der Kritiker auch daherkommen mögen, sie treffen einen wunden Punkt. Denn: Reus und Hummels sind - nicht zuletzt aufgrund ihrer Verletzungsanfälligkeit - bei vielen Borussia-Fans und -Experten längst nicht mehr unumstritten. Manch einer würde gar einen baldigen Abschied der nur noch bis Sommer 2023 gebundenen Profis gutheißen.

BVB: Hummels und die zwei Seiten der Medaille

Doch können zwei derart erfahrene Spieler, die auch in dieser Saison schon überzeugt haben, tatsächlich so leicht ausgetauscht werden?

Hummels, dem seine Tempo-Defizite regelmäßig vorgeworfen werden, hat wettbewerbsübergreifend 30 Partien absolviert. 18 davon wurden gewonnen, acht weitere verloren, vier Mal blieben die Begegnungen zudem ohne Sieger. Keine überragende Quote, aber eben auch keine katastrophale.

Zumal ein Spieler nur in den seltensten Fällen alleinverantwortlich ist für eine Niederlage. Dennoch geriet Hummels nach Rückschlägen häufig besonders ins Kreuzfeuer, da half auch die Rückendeckung von Trainer Marco Rose nicht.

Nun ist nicht von der Hand zu weisen, dass Hummels an Spritzigkeit eingebüßt hat, nicht nur aus Alters-, sondern auch aus Verletzungsgründen. Die Knie bereiten dem 33-Jährigen alle paar Wochen neue Probleme.

Fußballerisch ist Hummels nichtsdestotrotz weiter über jeden Zweifel erhaben. Kein anderer zentraler Defensivspieler der Borussia verfügt über vergleichbare Qualitäten im Spielaufbau.

Insofern wäre eine Trennung nach der Saison für die BVB-Bosse auch mit einem Risiko verbunden, denn ein Ersatz wäre garantiert teuer. Mal davon abgesehen, dass aus offiziellen Kreisen bislang keinerlei Andeutungen gemacht wurden, die auf ein vorzeitiges Ende von Hummels' zweiter Dortmund-Episode hindeuten könnten.

Reus' Werte beim BVB immer noch außerordentlich

Keinen Deut schlechter steht Marco Reus intern da. Kein Wunder: 349 Pflichtspiele, 153 Tore (die zweitmeisten in der Historie des BVB), 108 Assists - die Bilanz des Offensiv-Allrounders im Borussia-Trikot ist außergewöhnlich. In der laufenden Spielzeit sammelte der gebürtige Dortmunder in 34 Einsätzen je 13 Treffer und Vorlagen. Doch auch sein Arbeitspapier endet 2023.

Reus selbst betonte erst vor wenigen Wochen, dass er gerne noch einmal verlängern würde. "Ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?", sagte der 32-Jährige der "Bild am Sonntag". Er wolle seine Karriere gerne in Dortmund beenden.

Trotz alledem ist die Situation nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick wirken mag, schließlich zollt Reus den Belastungen seiner Profi-Karriere immer wieder Tribut. Neben vielfachen Zwangspausen, die ihn aus dem Rhythmus bringen, lastet vor allem der Vorwurf, in wichtigen Duellen zu oft abzutauchen, schwer auf dem Mannschaftsführer.

Kritiker meinen, dass die Leistungen des Nationalspielers sein üppiges Gehalt (angeblich mehr als zehn Millionen Euro p.a.) nicht mehr rechtfertigen. Im Falle einer Verlängerung müsste Reus wohl tatsächlich Einbußen in Kauf nehmen.

Demgegenüber steht die extrem hohe Meinung, die Mitspieler und Staff vom Routinier zu haben scheinen - zumindest, wenn man den Interviews und Social-Media-Profilen Glauben schenken darf. Da loben ihn junge wie alte Kollegen in höchsten Tönen, von Jude Bellingham über Axel Witsel bis hin zu Erling Haaland.

BVB vor richtungsweisenden Verhandlungen

Sowohl bei Hummels als auch bei Reus dürfte in den bevorstehenden Verhandlungen mit Sportdirektor Michael Zorc und Co. nun entscheidend sein, wie sie ihre Rolle beim BVB in den kommenden Jahren sehen. Pochen beide ohne Gehaltseinbußen auf eine Stammplatz-Garantie, könnte ihre Zeit in Schwarz und Gelb womöglich enden.

Im Grunde spricht in beiden Fällen allerdings mehr für einen Verbleib in Dortmund - ob mit oder ohne Verlängerung. Immerhin fühlen sich die beiden Führungskräfte bei der Borussia nach eigener Aussage weiterhin wohl, bei ihren Bossen genießen sie wiederum höchste Wertschätzung.

Und noch haben sich im Kader der Westfalen, das müssen auch Matthäus und Co. anerkennen, keine Spieler hervorgetan, die Marco Reus und Mats Hummels schon jetzt verzichtbar machen würden.

