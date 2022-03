Haaland-Zukunft: Norwegen-Coach verplappert sich

VEGARD WIVESTAD GRoTT via www.imago-images.de

Norwegen-Coach Solbakken weiß mehr über die Zukunft von BVB-Star Erling Haaland

Obwohl sich Erling Haaland in der Länderspielpause selbst einen Maulkorb verpasste und kein einziges Interview gab, war die sportliche Zukunft des BVB-Stars rund um die Spiele der norwegischen Nationalmannschaft Gesprächsthema Nummer eins. Ein pikantes Detail verriet in diesem Zusammenhang ausgerechnet sein Nationaltrainer Stale Solbakken.

Eine Woche lang konnte Erling Haaland den lästigen Fragen nach seine Zukunft aus dem Weg gehen. Noch vor seiner Reise zu der norwegischen Nationalmannschaft erteilte sich der Superstar des BVB selbst ein Redeverbot. Keine Interviews, keine Aussagen zu seinen Plänen, keine neuen Spekulationen.

Bis Dienstag ging der Plan des Stürmers auf. Zwar wurde sein Schweigen in norwegischen Medien heiß diskutiert und rief dort Verständnis wie vereinzelte Kritik hervor, doch im Großen und Ganzen wurde der 21-Jährige in Ruhe gelassen. Dieses ungewohnte Gefühl hielt ihn nicht davon ab, seiner großen Leidenschaft nachzugehen: dem Toreschießen. Eins war es im Spiel gegen die Slowakei (2:0), zwei weitere kamen bei seinem nur 45-minütigen Auftritt beim 9:0 gegen Armenien hinzu.

So eine Show habe es auf norwegischem Boden noch nie gegeben, überschlug sich Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken anschließend, als er Haalands Leistung einordnete: "So eine Explosivität und so ein Timing haben wir wahrscheinlich noch nie gesehen."

Das "enorme körperliche Paket" und das "gute Verständnis" für das Spiel seien das Außergewöhnliche an Haaland, der trotz Kurzeinsatz von der Zeitung "Verdens Gang" zum "Man of the match" gekürt wurde. "Er ist eine Waffe, vor der jeder Gegner Angst hat", sagte Solbakken, wohlwissend, dass genau das der Grund ist, warum die Fußball-Welt gespannt darauf wartet, für welchen Klub der Superstar künftig auf Torejagd gehen wird.

Diese Frage konnte und wollte auch Solbakken noch nicht final beantworten, "aber ich weiß wahrscheinlich ein bisschen mehr als ihr", sagte er zu den anwesenden Journalisten. Er selbst habe Haaland nicht in irgendeiner Weise beraten, versicherte der Trainer. Dennoch stehe er regelmäßig mit dem 21-Jährigen in Kontakt. "Und wir haben auch über seine Zukunft gesprochen", so Solbakken.

Solbakken: Haaland hat sich noch nicht entschieden

Dass für Haaland bei seiner Entscheidungsfindung die heiße Phase beginnt, bestritt auch sein Nationaltrainer nicht. Anders als es schon oftmals zu lesen war, ist das Ergebnis laut Solbakken aber weiterhin offen. "Wir denken viel darüber nach. Und auch er hat viel darüber nachgedacht - und denkt immer noch ein bisschen", verriet der Trainer.

Er hoffe, der Stürmer und dessen Team werden den "richtigen Klub" finden, ergänzte Solbakken: "Aber wir sind fest davon überzeugt."

Bis es so weit ist und der Stürmer seine Entscheidung bekanntgibt, werden noch einige Wochen ins Land ziehen. Berichtet wird mittlerweile, Real Madrid und Manchester City seien die beiden verbliebenen Klubs auf Haalands Shortlist. Wie viel Wahrheit darin steckt, weiß nur der Norweger selbst. Darüber sprechen will er noch nicht. Früher oder später wird er sich dazu äußern müssen. Doch bis dahin ist Schweigen und Toreschießen das vielleicht beste Rezept gegen die lästigen Fragen.