Neuer WM-Ball ist "schnellster der Geschichte"

unknown

Mit dem "schnellsten Fußball der Geschichte" greifen Thomas Müller und Co. bei der Weltmeisterschaft in Katar nach dem Titel.

Am Mittwoch stellten adidas und der Weltverband FIFA den "al-Rihla" (arabisch für Reise) als offiziellen Spielball für die Winter-WM vor. Dieser sei als erster WM-Ball aus Gründen der Nachhaltigkeit "ausschließlich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen" produziert worden und stelle eine deutliche Weiterentwicklung dar.

"Dank dem neuen Design erreicht der Ball in der Luft ein wesentlich höheres Tempo", sagte Franziska Löffelmann, Designdirektorin bei adidas: "Für die größte Bühne des Sports überhaupt wollten wir mit totaler Innovation das Unmögliche möglich machen und den schnellsten und präzisesten Fußball in der Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft entwickeln." In Windkanaltests habe sich dieses Vorhaben bestätigt, Grund dafür sei die besondere Oberflächenstruktur.

Beim Design und den leuchtenden Farben ließ sich adidas von der Kultur, der Architektur, den typischen Schiffen und der Flagge Katars inspirieren. Der Spielball wird nun in zehn Städten weltweit vorgestellt. Mit dem "al-Rihla" könnten "die Stars auf der größten Bühne der Welt in Katar ihre ganze Klasse zeigen", sagte FIFA-Marketingdirektor Jean-Francois Pathy.