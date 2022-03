Biathlon-Rennen 2022 wieder auf Schalke

Revierfoto via www.imago-images.de

Das Biathlon-Event kehrt 2022 in die Schalker Arena zurück

Nachdem das Event in den letzten Jahren Corona-bedingt abgesagt werden musste, kehrt der Biathlon-Sport 2022 in die Schalker Veltins-Arena zurück. Das bestätigte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch.

Zehn Mixed-Teams werden laut offizieller Pressemitteilung am Biathlon-Rennen auf Schalke am 28. Dezember 2022 teilnehmen.

Thorsten Kramer, Leiter Vertrieb Veranstaltungen, Ticketing und Services beim FC Schalke 04, erklärte: "Die Atmosphäre in der VELTINS-Arena ist einfach einmalig. Nicht umsonst zählt der Biathlon auf Schalke zu einem der beliebtesten Wintersportevents – sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Athletinnen und Athleten. Das bewährte Wettkampfkonzept wird für spannende Duelle sorgen."

Eintrittskarten, die für die abgesagten Veranstaltungen der letzten beiden Jahre gekauft wurden, behalten laut Pressemitteilung ihre Gültigkeit, können aber noch umgetauscht werden. Die weiteren Tickets sind bereits im freien Verkauf erhältlich.

"Wir konnten im vergangenen Winter die Biathlon-WTC als reine TV-Produktion ohne Zuschauer in meiner Heimat in Ruhpolding umsetzen. Aber dabei spürten wir alle, wie sehr uns die tollen Fans auf Schalke fehlen", sagte Herbert Fritzenwenger, sportlicher Leiter des Rennens, der mit über 40.000 Zuschauern auf Schalke rechnet.

Fans auf Schalke sehen Neuners Abschiedsrennen

Das Biathlon-Rennen in der Gelsenkirchener Fußball-Arena wurde erstmals im Jahr 2002 ausgetragen und hat sich seitdem einen festen Platz im Wintersport-Kalender gesichert. Dafür sorgte alljährlich auch das überaus prominente Teilnehmerfeld. Auch die größten Namen des Weltcup-Zirkus ließen sich auf Schalke blicken und liefen dort um den Sieg.

Einen ganz besonderen Moment erlebte das Event im Jahr 2012, als mit Magdalena Neuner eine der erfolgreichsten Biathletinnen aller Zeiten ihr offizielles Abschiedsrennen gab. Über 50.000 Fans live vor Ort und mehr als fünf Millionen TV-Zuschauer verfolgten damals das Rennen.