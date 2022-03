FC Bayern endlich wieder vor voller Kapelle

IMAGO/Oryk HAIST

Das Stadion des FC Bayern darf bald wieder voll befüllt werden

Der FC Bayern München darf beim kommenden Heimspiel gegen den FC Augsburg am 9. April erstmals seit November wieder 75.000 Zuschauer begrüßen. Das geht aus einem Kabinettsbeschluss von Dienstag hervor.

"Es freut uns sehr, ganz besonders für unsere Fans, dass die gesamte Zuschauerkapazität in der Allianz Arena wieder zugelassen wird. Die Fans sind die Essenz des Fußballs und machen die Spiele in unserem Stadion, insbesondere jetzt, in der entscheidenden Phase der Saison, zu etwas Einzigartigem. Wir werden weiterhin alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und die Gesundheit der Zuschauer gewährleisten zu können", wird der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen auf der Homepage des deutschen Rekordmeisters zitiert.

Auch die Jahreskarten sind damit ab sofort wieder gültig. Nach Angaben der Bayern ist das Tragen einer Schutzmaske keine Pflicht mehr, wird aber empfohlen. Ebenfalls entfallen die 2G-Regelung sowie die Abstandsregelung für die Heimspiele der Münchner. Zudem werden in den öffentlichen Bereichen wieder alkoholische Getränke ausgeschenkt.

Die neuen Regelungen gelten auch für die Heimspiele des FC Bayern II im Stadion an der Grünwalder Straße.

Zahlen des FC Bayern aktuell bei einem Drittel der Vor-Corona-Zeit

Der Wegfall der Zuschauerbegrenzung bedeutet vor allem finanziell eine enorme Entlastung. In den bislang 14 Liga-Partien in der bayerischen Landeshauptstadt durften im Schnitt gerade einmal 24.071 Fans die Spiele besuchen. Spitzenreiter im Zuschauerranking ist Borussia Dortmund mit 29.884 Anhängern pro Heimspiel im Schnitt.

Zum Vergleich: Vor Beginn der Corona-Pandemie lag der Schnitt des BVB 2018/19 bei 80.820, der FC Bayern kam auf 75.000 Zuschauer.

Bis zum Saisonende empfangen die Münchner noch den FC Augsburg, den BVB und den VfB Stuttgart vor heimischer Kulisse. Vor allem im Spitzenspiel gegen die Dortmunder dürfte sich ein ausverkauftes Stadion als echtes Pfund erweisen.