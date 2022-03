Hertha BSC vor Piatek-Verkauf - Zugeständnisse nötig?

IMAGO

Krzysztof Piatek ist von Hertha BSC an AC Florenz verliehen

Nach einer enttäuschenden Hinrunde verließ Krzysztof Piatek Hertha BSC im Januar 2022 auf Leihbasis in Richtung AC Florenz - eine satte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro im Gepäck. Eine Summe, die die Fiorentina angeblich durchaus begleichen würde. In Berlin müsste man aber wohl Zugeständnisse machen.

In der italienischen Serie A reifte Krzysztof Piatek ab der Saison 2018/19 zum europaweit gefragten Goalgetter. Nach nur einem halben Jahr zog es den Polen vom FC Genua zum AC Mailand, wo er nach weiteren starken sechs Monaten allerdings nach und nach seinen Torriecher verlor.

Bei Hertha BSC sah man darin eine Chance und verpflichtete den Angreifer zur Rückrunde der Spielzeit 2019/20 für satte 24 Millionen Euro. Der nächste Schritt in die Weltspitze blieb jedoch auch in der deutschen Hauptstadt aus. Den Ausweg bot letztlich eine Leihe zurück nach Italien - und siehe da: In Florenz knipst Piatek wieder. In elf Pflichtspielen für die Violetten erzielte der 26-Jährige bereits sechs Treffer.

AC Florenz soll Ablöse an Hertha BSC abstottern wollen

Eine Ausbeute, die beim AC Florenz die Bereitschaft hat wachsen lassen, die Kaufoption zu begleichen. Das berichtet "calciomecato.it".

Demnach müsste Hertha BSC allerdings wohl zustimmen, dass die Summe über drei Saisons hinweg abgestottert wird, damit der Serie-A-Klub die finanzielle Hürde meistern kann.

Nicht auszuschließen, dass Hertha in diesen sauren Apfel beißen wird, zumal Piatek dem Bericht zufolge nur zu gerne in Florenz verbleiben will.

Dass man einen Spieler zurückholt, der an der Spree womöglich nicht mit vollem Einsatz dabei ist, scheint ausgeschlossen. Die ernüchternde laufende Spielzeit hat ausreichend aufgezeigt, dass sich unter dieser Voraussetzung kein Erfolg einstellt.

Zudem sind 15 Millionen Euro in Zeiten der Corona-Pandemie durchaus nicht zu verachten.