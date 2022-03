Bericht: Neuer BVB-Sechser soll "Identifikationsfigur" sein

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Der Vertrag von Axel Witsel (l.) beim BVB endet im Sommer 2022

Borussia Dortmund dürfte im Sommer 2021 mal wieder ein größerer Umbrich ins Haus stehen. Die Verträge von sechs Profis laufen aus, zehn weitere Akteure sind nur noch bis Ende Juni 2023 an den BVB gebunden und Superstar Erling Haaland dürfte den Schwarz-Gelben zudem den Rücken kehren. Eine Ausgangslage, die vermuten lässt, dass man zur kommenden Saison das ein oder andere neue Gesicht in Dortmund begrüßt - ein Anforderungsprofil ist angeblich bereits erstellt.

Niklas Süle wird den FC Bayern nach der laufenden Spielzeit ablösefrei verlassen und sich dem BVB anschließen. Mit diesem Coup sorgten die Borussen unlängst für Furore. Mit dem neuen Innenverteidiger ist allerdings nur eine Baustelle im Kader geschlossen.

In Dortmund soll man zudem die Augen nach einem neuen Star für die Schaltzentrale im Mittelfeld offen halten. Der Vertrag mit Axel Witsel, der die Rolle des Leitwolfes in der Spielfeldmitte in den vergangenen Jahren meist innehatte, dürfte kaum verlängert werden. Mit 33 Jahren gehört der Belgier zum älteren Eisen, außerdem kassiert der Routinier ein stattliches Gehalt, das der BVB wohl nur zu gerne einsparen würde.

Gerüchte um neue BVB-Sechser eher Mangelware

Die Nachfolge Witsels soll dem "kicker" zufolge ein Sechser antreten, der "idealerweise" sowohl fußballerisch überzeugt als auch als "glaubhafte Identifikationsfigur" dient.

Auffallend: Während Gerüchte um neue Angreifer nahezu täglich ins Kraut schießen, wird um einen neuen BVB-Sechser eher wenig spekuliert. Zuletzt wurde Djibril Sow von Eintracht Frankfurt gehandelt. Die "Ruhr Nachrichten" brachten zudem Boubacar Kamara von Olympique Marseille ins Gespräch.

Hoffnung dürfte man am Borsigplatz auch in Abdoulaye Kamara aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Der 17-jährige Franzose, den man 2021 Paris Saint-Germain entriss, avancierte 2021/22 zum jüngsten Spieler der Drittliga-Geschichte und lässt beim BVB II immer wieder sein Können aufblitzen. Dass es 2022/23 schon für eine tragende Rolle im Profiteam reicht, darf aber bezweifelt werden.