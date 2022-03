Ex-Gladbacher schwärmt: "Davies ist eine Ikone"

Chris Young via www.imago-images.de

Alphonso Davies fährt mit Kanada zur WM in Katar

In furioser Manier marschierte Kanada durch die nordamerikanische WM-Qualifikation und sicherte sich zuletzt erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Ticket für die Endrunde. Der ehemalige Gladbacher Rob Friend hat nun betont, welchen Stellenwert die WM-Helden um Alphonso Davies vom FC Bayern in der Heimat genießen.

"Phonso hat Zugang zu Premierminister Trudeau und zum Rapper Drake, er ist längst mehr als ein großartiger Sportler. Davies ist eine Ikone. Und die jungen wie die älteren Fans reißt er mit seiner positiven Art ohnehin mit", sagte der 41-Jährige dem "kicker".

Die kanadische Auswahl hatte am Sonntag durch ein 4:0 gegen Jamaika das WM-Ticket gelöst. Die Mannschaft hatte sich zuvor als die Überraschung in der Qualifikation in Nordamerika etabliert und die Ausscheidung in der Tabelle noch vor dem Favoriten Mexiko und den USA beendet.

Nicht allein durch den Erfolg der Nationalmannschaft sei Kanada zu seiner fußballverrückten Nation geworden, schilderte Friend weiter: "Wer denkt, dass Kanada nur eine Eishockey-Nation ist, der hat die letzten Jahre hier verpasst. Die WM-Qualifikation war überall eines der Hauptthemen, in den großen Städten haben Tausende gefeiert."

Ist Alphonso Davies bei der WM topfit?

Die neue Generation von Top-Spielern helfen nun dabei, den Fußball in dem Land noch populärer zu machen: "Fußball ist neben Eishockey und Basketball ein Top-3-Sport hier. Seit 2019 gibt es unsere Premier League, die sich immer besser entwickelt. Viele Kids spielen Fußball, auch weil beispielsweise Eishockey sehr teuer ist. Und jetzt haben sie endlich Vorbilder, das ist unheimlich wichtig."

Ein klares Ziel für die WM-Endrunde in Katar im November wollte Friend noch nicht formulieren. "Das hängt auch von der Gruppe ab, und ob beispielsweise Davies topfit ist", merkte er mit Blick auf die Herzprobleme an, mit denen der Bayern-Spieler zuletzt zu kämpfen hatte.

Fest steht für Friend, dass es ein großes Fest im ganzen Land werden wird: "Durch die Teilnahme können wir unsere Fanbasis im Land noch weiter ausbauen, denn so ein globales Event hatten wir ja seit 36 Jahren nicht mehr."

Friend spielte in seiner Karriere unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Kanada hat sich erstmals seit 1986 wieder für eine Fußball-WM qualifiziert.