Goretzka beim FC Bayern unmittelbar vor Comeback

IMAGO/Ulrich Wagner

Leon Goretzka steht dem FC Bayern wieder zur Verfügung

Leon Goretzka steht nach seiner monatelangen Verletzungspause beim FC Bayern kurz vor dem Comeback. Bereits am bevorstehenden Spieltag soll der zentrale Mittelfeldspieler wieder im Kader stehen.

Für Leon Goretzka neigt sich eine lange Zwangspause ihrem Ende entgegen. Zuletzt stand der 27-Jährige am 4. Dezember 2021 im Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) auf dem Rasen. Anschließend machte die Patellasehne zunehmend Probleme.

Zwar musste Goretzka nicht operiert werden, dennoch fehlte der gebürtige Bochumer dem FC Bayern über Monate.

Beim kommenden Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) könnte Goretzka sein Comeback feiern. Wie der "kicker" berichtet, soll der Mittelfeldspieler im Duell mit dem Sportclub wieder zum Einsatz kommen.

Dabei könnte Goretzka vor der Abwehr Joshua Kimmich ersetzen, sollte der 27-Jährige aufgrund der anstehenden Geburt seines Kindes wie schon bei der zurückliegenden Länderspielpause fehlen.

Eine weitere Option bietet sich Cheftrainer Julian Nagelsmann durch Corentin Tolisso. Der Franzose feierte bereits am vergangenen Spieltag gegen Union Berlin (4:0) seine Rückkehr und dürfte nach überstandenem Muskelfaserriss nun wieder eine Alternative für die Startelf sein.

FC Bayern München vor zwei englischen Wochen

Der FC Bayern kann die beiden Mittelfeldmänner auch nur allzu gut gebrauchen, schließlich stehen dem Rekordmeister zwei englische Wochen in Folge bevor. Nach der Partie gegen den SC Freiburg treten die Münchner am kommenden Mittwoch in der Champions League beim FC Villarreal an.

Anschließend empfängt der FC Bayern den FC Augsburg (9. Dezember) und trifft im Rückspiel der Königsklasse dann erneut auf den spanischen Erstligisten (12. April).

Somit dürfte Trainer Nagelsmann über die zusätzlichen Möglichkeiten im Mittelfeld erfreut sein.