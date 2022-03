Erster Klub zeigt Interesse an Draxler

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Julian Draxler denkt über einen PSG-Abschied nach

Bei Paris Saint-Germain spielt Julian Draxler nur eine untergeordnete Rolle. Um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme zu erhöhen, denkt der Nationalspieler daher über einen PSG-Abschied nach. In Spanien scheint es nun einen ersten Interessenten zu geben.

Wie die Lokalzeitung "Estadio Deportivo" berichtet, hat der FC Sevilla ein Auge auf Draxler geworfen. Demnach ist Sportdirektor Monchi großer Fan des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers und soll versuchen, den PSG-Star im Sommer nach Spanien zu locken.

Dem Bericht zufolge verfolgt Monchi Draxlers Entwicklung bereits seit seinem Durchbruch beim FC Schalke 04. Schon im vergangenen Sommer habe Sevilla den Weltmeister von 2014 unter Vertrag nehmen wollen, letztendlich entschied er sich aber für eine Verlängerung bei PSG. Draxlers Vertrag in der französischen Hauptstadt ist noch bis 2024 datiert.

Unter Trainer Mauricio Pochettino kommt Draxler in Paris kaum zum Zug. 24 Spiele stehen in dieser Saison erst zu Buche. Die Ausbeute von zwei Toren und ebenso vielen Vorlagen fällt eher mau aus. In der Ligue 1 stand Draxler 18 Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er aber nur fünf Mal ran.

Mit Blick auf seine WM-Chancen sagte Draxler nach seinem Länderspiel-Comeback beim 2:0 gegen Israel: ""Ich muss mehr Spielpraxis haben Richtung WM. Im Sommer wird man sehen, was passiert. Ich muss mehr spielen als in dieser Saison."

Bundestrainer Hansi Flick habe im Gespräch mit ihm eine Veränderung "nicht klar eingefordert". Andererseits sei "die Botschaft" des Bundestrainers vor der gesamten Mannschaft "eindeutig" gewesen, dass er bei der Weltmeisterschaft fitte Spieler brauche.

Flick betonte nach dem Duell in Sinsheim: "Jeder Spieler muss für sich selbst Verantwortung zeigen und seine Situation einzuschätzen lernen. Er muss wissen, was für seine Zukunft am besten ist."