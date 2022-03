Geheim-Treffen! Geht der FC Bayern bei Rüdiger leer aus?

IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Antonio Rüdiger gilt als Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Im Sommer verliert der FC Bayern seinen Stamm-Verteidiger Niklas Süle ablösefrei an den BVB. Längst suchen die Münchner nach einem adäquaten Ersatz, idealerweise ebenfalls mit auslaufendem Vertrag. Als Kandidat galt bislang Antonio Rüdiger, der den FC Chelsea wohl verlassen will. Beim DFB-Star führt die heißeste Spur aber nach Spanien.

Bereits im vergangenen Herbst machten Gerüchte um ein Bayern-Interesse an Antonio Rüdiger die Runde. Seither sind beim deutschen Nationalspieler allerdings zahlreiche Mitbewerber hinzugekommen.

Einer davon, der zuletzt wiedererstarkte FC Barcelona, scheint im Rennen um den 29-Jährigen nun in die Vollen zu gehen: Wie "Sky" enthüllte, traf sich Rüdigers Halbbruder Sahr Senesie, der gleichzeitig sein Berater ist, am Mittwochabend in einem Luxus-Hotel in der katalonischen Metropole mit zwei Barca-Verantwortlichen.

Dem Vernehmen nach waren Klub-Boss Mateu Alemany und sein Protegé Jordi Cruyff vor Ort. Die Gespräche sollen beinahe drei Stunden gedauert haben.

Nach "Sky"-Informationen ist Rüdiger ein Wunschspieler des LaLiga-Giganten, der offenbar "alles versuchen" will, um den gebürtigen Berliner ablösefrei zu verpflichten. Er sei als Führungskraft vorgesehen und passe "genau in das Anforderungsprofil" von Trainer Xavi Hernández.

FC Bayern bei Rüdiger schon aus dem Rennen?

Wie konkret der FC Bayern bisher versucht hat, Rüdiger von einer Unterschrift zu überzeugen, ist derweil unklar. Immer wieder wurde über die immensen Gehaltsforderungen des Abwehr-Spezialisten berichtet.

Laut "Sport Bild" gibt es ein weiteres Problem: Rüdigers Alter. Mit seinen 29 Jahren passe er nicht in das neue Konzept, das sich Oliver Kahn und Co. auferlegt haben.

Dieses Konzept sehe vor, Spieler zu verpflichten, die dem FC Bayern nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern auch ihren Marktwert steigern, damit sie später mit Gewinn weiterverkauft werden können. Bei Rüdiger sei dies unmöglich.

Scheint, als habe der FC Barcelona zumindest aus München keine Konkurrenz mehr zu erwarten ...