Das macht Nkunku für Bayern und Co. so interessant

IMAGO/Michael Taeger

Verlässt Torjäger Christopher Nkunku im Sommer RB Leipzig?

Christopher Nkunku von RB Leipzig ist einer der besten Spieler der laufenden Bundesligasaison. Innerhalb eines Jahres hat der Franzose seinen Marktwert beinahe verdoppelt und sich zu einem der begehrtesten Profis in der deutschen Eliteklasse entwickelt. Was macht ihn so interessant für den FC Bayern und Co.?

Am 25. März feierte Christopher Nkunku beim 2:1-Sieg über die Elfenbeinküste sein Debüt in der französischen Nationalelf. Der Leipziger Offensivallrounder stürmte an der Seite von Olivier Giroud, Kylian Mbappé saß lediglich auf der Bank.

Die Tatsache, dass ein Spieler, der mit sieben Toren in der Gruppenphase der Champions League 2021/22 glänzte, erst jetzt seinen Einstand in der Nationalmannschaft feierte, ist erstaunlich genug und spricht für die schier unendliche Offensivqualität der Franzosen.

Nkunku mit 41 Torbeteiligungen in 39 Spielen

Ganz so unendlich ist diese im Kader von RB Leipzig nicht. Sollte nach Timo Werner, Patrik Schick, Dayot Upamecano oder auch Marcel Sabitzer der nächste Schlüsselspieler die Sachsen verlassen, wäre dies ein herber Verlust für den amtierenden Vizemeister.

Die Leistungsexplosion des 24-Jährigen - insbesondere im Torabschluss - spricht gegen einen Verbleib in Leipzig: 41 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen stehen für Nkunku in dieser Saison zu Buche, die sich auf 26 Tore und 15 Vorlagen verteilen. Ein überragender Wert, den lediglich Robert Lewandowski in der Bundesliga überbieten kann (45 Tore und fünf Assists).

Laut dem Portal "transfermarkt.de" entwickelte sich sein Marktwert innerhalb eines Jahres von 35 Millionen auf aktuell 65 Millionen Euro. Seitdem Leipzig den Franzosen im Sommer 2019 für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtete, verbesserten sich seine Werte fast stetig. Schoss Nkunku bis Sommer 2021 in 84 Pflichtspielen für RB nur zwölf Tore, sind es in der laufenden Spielzeit 26 Treffer in 39 Einsätzen! Hinzu kommen eben jene 15 Torvorlagen, die ihn zu einem der besten Scorer europaweit machen.

"Wesentlich mehr" als Tore und Vorlagen

Wie offensiv Nkunku seine Rolle inzwischen interpretiert, zeigt der Fakt, dass in der Bundesliga nur Lewandowski mehr Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner hat (216) als Nkunku (178). Der 24-Jährige ist wahrscheinlich einer der größten Profiteure des Systemwechsels nach dem Abgang von Julian Nagelsmann.

Klebte er zuvor meistens am linken oder rechten Flügel, kann er nun schalten und walten, wie er will. Dies tat Nkunku bereits unter Jesse Marsch eindrucksvoll. Sein jetziger Coach Domenico Tedesco brachte die Qualitäten seines Ausnahmekönners auf den Punkt. Und betonte, dass es nicht nur die Tore seien, die ihn auszeichnen: "Er ist wesentlich mehr. Er arbeitet, er sprintet und ist im Gegenpressing sehr, sehr gut. Und dann hat er halt noch gewisse Qualitäten im Offensivbereich: Er hat einen guten Abschluss mit links und rechts und hat einen tollen ersten Kontakt."

Gepaart mit seiner Schnelligkeit - laut "bundesliga.de" erreichte er in dieser Saison einen Topspeed von 35,5 km/h - ist Nkunku aktuell einer der heißesten Spieler in der Liga.

Jagt Bayern den nächsten RB-Leistungsträger?

Und logischerweise auch ein Mann, der in den Transferplänen des FC Bayern eine Rolle spielt. Nicht nur, weil Nkunku mit Pini Zahavi denselben Berater hat wie Robert Lewandowski. Der Vertrag von Serge Gnabry liegt noch in der Schublade und der deutsche Nationalspieler soll sich darüber wenig zufrieden geäußert haben.

Von der Position her wäre Nkunku der ideale Gnabry-Ersatz - und bei einem gleichzeitigen Abgang Gnabrys für den FC Bayern außerdem wohl zu stemmen. Als weiterer Interessent wird der Ex-Klub des Franzosen, Paris Saint-Germain, genannt.

RB Leipzig ist jedoch aktuell nicht gewillt, einen weiteren Superstar ziehen zu lassen. Vor allem nicht nach München. Die "Bild" berichtete unlängst, dass Nkunku bei einem Verbleib eine Gehaltsverdopplung winkt.

Erst einmal winkt Nkunku und RB Leipzig jedoch am Samstag im Topspiel bei Borussia Dortmund eine weitere Möglichkeit, sich auf der großen Bühne zu zeigen.

Lars Wiedemann