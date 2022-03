Neuer Eintracht-Sportchef? SGE spricht erneut mit Tare

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Bemüht sich Eintracht Frankfurt um Lazio-Sportchef Igli Tare?

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt denkt offenbar darüber nach, seine sportliche Führungsebene zu vergrößern. Italienischen Medienberichten zufolge verhandeln die Hessen bereits mit Ex-Profi Igli Tare über eine Zusammenarbeit.

Der Frankfurter Eintracht stehen einige aufregende Tage ins Haus. Das kommende Bundesligaspiel gegen die SpVgg Fürth ist dabei nicht mehr als ein Appetitanreger, denn schon wenige Tage später wartet auf die Hessen der Europapokal-Kracher gegen den FC Barcelona.

Im Viertelfinale der Europa League treten die Katalanen am Donnerstag (07. April ab 20:15 live bei RTL) zunächst in Frankfurt an, bevor eine Woche später das Rückspiel im Camp Nou stattfindet.

Während es bei vielen Fans schon jetzt kaum ein anderes Thema als die Spiele gegen Barcelona gibt, laufen in der Chefetage der Adler bereits weitreichende Planungen auf höchster Ebene. Das zumindest behaupten italienische Medien.

Das Portal "tuttomercatoweb" berichtete in dieser Woche, dass die SGE einer von vielen Klubs ist, die sich um eine Verpflichtung von Lazio-Sportchef Igli Tare bemühen. Der Vertrag des 48-jährigen Ex-Profis läuft zwar erst im Sommer 2023 aus, Klubchef Claudio Lotito denkt aber angeblich jetzt schon über Veränderungen nach und strebt eine Trennung an.

Tare soll bereits entsprechende Signale erhalten und deswegen schon Gespräche mit einigen Vereinen geführt haben - auch mit Eintracht Frankfurt. Dem Bericht zufolge haben die Hessen im Ringen um den Sportdirektor sogar die besten Chancen.

Schon im Sommer 2021 wurde Tare mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Damals wurde der ehemalige Bundesliga-Profi als Nachfolger von Fredi Bobic gehandelt. Die Wahl der Hessen fiel aber letztlich auf Markus Krösche. Wie sich seine Rolle im Fall einer Tare-Verpflichtung verändern soll, ist nicht bekannt.