"Richtig nervöser" FC Bayern muss um Lewandowski zittern

IMAGO/Markus Ulmer

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Im Sommer 2023 endet der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Bayern, wenig später feiert der Pole seinen 35. Geburtstag. Die ganz große Wette auf die Zukunft ist der Torjäger also nicht mehr, die irren Quoten, die Lewandowski seit Jahren beständig auf den Rasen zaubert, machen ihn dennoch unverzichtbar. Für die Münchner eine prekäre Situation.

Beim FC Bayern soll angesichts der anstehenden Verhandlungen mit Robert Lewandowski sogar ein "Stimmungswandel" stattgefunden haben. Das berichtet "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" mit Verweis auf "Informationen aus dem Klub".

"Dachte man Anfangs noch: 'Mit Lewandowski verlängern wir schon', sind die Bayern-Bosse nun richtig nervös", so Falk. Großen Anteil daran hat Lewandowskis Berater Pini Zahavi. Der 78-Jährige, der ohnehin nicht die besten Beziehungen nach München pflegt, gebe "richtig Gas" und rufe "beinahe täglich beim FC Barcelona an, um Lewy anzubieten".

Auch bei PSG soll Zahavi Lewandowski regelmäßig anbieten, um den Druck auf Bayern zu erhöhen. Aus Sicht des deutschen Rekordmeisters "ein ganz gefährliches Spiel", so Falk, da man langsam reagieren muss, "sonst spielt sie Pini wieder aus".

FC Bayern hat BVB-Star Haaland abgeschrieben

Ein Verweis auf den ebenfalls von Zahavi vertretenen David Alaba, der Bayern im Sommer 2021 nach ewigen Verhandlungen ablösefrei in Richtung Real Madrid verlassen hat. Dem Österreicher und dessen Vater habe Zahavi in den Verhandlungen "geschickt Gift ins Ohr geträufelt", enthüllt der Podcast.

Zahavis Taktik soll ein klares Ziel verfolgen. Der Superstar der Beraterszene erhofft sich ein außergewöhnlich dotiertes Angebot aus Barcelona oder Paris, um die Bayern mit diesem zu konfrontieren. "Wenn Barca jetzt 30 Millionen Euro bietet, dann tickt es natürlich in Robert Kopf, dann will er das auch bei Bayern sehen", so Falk.

Erschwerend kommt demnach hinzu, dass der FC Bayern inzwischen endgültig einsehen musste, dass man eine Verpflichtung von Erling Haaland vom BVB finanziell nicht stemmen werden kann. Der Norweger allein würde das vom Aufsichtsrat bewilligte Budget sprengen, heißt es.

Ohne eine Alternative in der Hinterhand, ist die Verhandlungsposition bei Lewandowski natürlich keine gute. Der FC Bayern befinde sich daher "in "einer gefährlichen Situation".