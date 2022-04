Janelt verlängert bei Brentford

AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Vitaly Janelt (r.) bleibt beim FC Brentford

U21-Europameister Vitaly Janelt hat seinen Vertrag beim englischen Fußball-Erstligisten FC Brentford vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Dies gab der Tabellen-15. der Premier League am Freitag bekannt.

Der 23-Jährige war 2020 vom VfL Bochum zum damaligen Zweitligisten aus West-London gewechselt, hatte mit Brentford sogleich den Aufstieg geschafft und sich auch in Liga eins als Stammkraft etabliert.

"Vitaly ist ein ganz wichtiger Spieler für unsere Spielweise. Ich glaube, dass er eine großartige Zukunft in Brentford haben wird", sagte der dänische Coach Thomas Frank über den gebürtigen Hamburger, der in der laufenden Premier-League-Saison in 24 Spielen zum Einsatz kam und zwei Tore erzielte.

Der FC Brentford, bei dem der im Vorjahr bei der EM kollabierte dänische Nationalspieler Christian Eriksen seit Januar unter Vertrag steht, hat derzeit acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.