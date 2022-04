WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft terminiert

IMAGO/UWE KRAFT

Das DFB-Team trifft bei der Fußball-WM zuerst auf Japan

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt ihre WM-Mission in Katar am 23. November um 14:00 Uhr (16:00 Uhr Ortszeit) mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan im Khalifa International Stadium. Das geht aus dem in der Nacht zu Samstag vom Weltverband FIFA veröffentlichten WM-Spielplan hervor.

Das Topspiel der Gruppe E gegen Spanien am 27. November sowie der Abschluss gegen Costa Rica oder Neuseeland am 1. Dezember finden dagegen zur deutschen Primetime statt. Beide Begegnungen starten um 20:00 Uhr im Al-Bayt-Stadion.

Das erste WM-Spiel bestreitet indes überraschend nicht der Gastgeber Katar. Laut Spielplan trifft am 21. November um 11.00 Uhr zunächst Senegal auf die Niederlande.

Erst nach dem Duell in Gruppe B zwischen England und Iran (14:00 Uhr) gibt Katar sein WM-Debüt gegen Ecuador um 17:00 Uhr (alle Zeiten MEZ) im Al-Bayt-Stadion.