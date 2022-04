Hannover 96 lässt lange Überzahl ungenutzt

IMAGO/Joachim Sielski

Hannover 96 und Jahn Regensburg trennten sich mit einem Unentschieden

Hannover 96 hat in der 2. Fußball-Bundesliga immer noch nicht auf den Erfolgsweg zurückgefunden und konnte selbst 64 Minuten in Überzahl nicht zum Sieg nutzen.

Die Niedersachsen kamen gegen Jahn Regensburg über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus und bleiben in Reichweite von Dynamo Dresden auf Relegationsrang 16.

Es war das fünfte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg für die Norddeutschen. Der Abstand von Hannover auf Dresden beträgt vier Punkte.

Sebastian Stolze (39.) traf zur Freude der 9200 Zuschauerinnen und Zuschauer per Kopf zum 1:1. Andreas Albers (23.) hatte die Oberpfälzer in Führung geköpft, doch schon ab der 26. Minuten mussten die Gäste in Unterzahl spielen. Carlo Boukhalfa erhielt wegen groben Foulspiels (26.) zu Recht die Rote Karte.

Er hatte Hannovers Dominik Kaiser mit offener Sohle oberhalb des Knies mit dem Fuß getroffen. Der Ex-Leipziger konnte allerdings weiterspielen.

Der Jahn hatte erst vor der Länderspielpause seine Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg durch ein 1:0 gegen den SC Paderborn beendet. Eigentlich war der SSV Jahn in der Anfangsphase besser im Spiel, doch der Platzverweis gab dem Spiel eine Wende. Nun kam 96 besser in Fahrt und nutzte einen Eckball zum Ausgleich.