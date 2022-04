Rose übt Kritik nach BVB-Debakel

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Stimmen zu den Spielen von BVB, FC Bayern, Hertha BSC und Co.

Ein Wechselfehler überschattet den deutlichen 4:1-Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg, Hertha BSC kassiert die erste Niederlage im zweiten Spiel seit dem Amtsantritt von Felix Magath. Im Topspiel am Samstagabend gab es eine derbe Heimklatsche für den BVB gegen RB Leipzig. Die Stimmen zum 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga:

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:4 (0:2)

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Das war schwierig. 1:4, vier Gegentore. Wir sind gut in die Partie gekommen, aber was heute wohl den Unterschied gemacht hat, war die Konsequenz: im Verteidigen - und im Angreifen. Wir waren nicht kompromisslos genug und haben Leipzig immer wieder Kontermöglichkeiten gegeben."

Domenico Tedesco (Trainer RB Leipzig): "Wir haben es ganz gut gemacht und diszipliniert gespielt. In der zweiten Halbzeit können wir sogar noch mehr Tore machen, wenn wir unsere Konter besser ausspielen. Aber: alles gut. In Summe haben wir es gut gemacht. Konrad Laimer war sehr stark, das hat er sehr gut gemacht."

SC Freiburg - FC Bayern 1:4 (0:0)

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München)

... zum Wechselfehler seiner Mannschaft: "Es war auch für den vierten Offiziellen ein wenig konfus, da Tolisso in die Kabine gerannt ist. Dann wurde die falsche Nummer von Coman angezeigt und es war ein Durcheinander. Es passieren Fehler, aus Sicht beider Mannschaften und des fairen Sports war nichts dabei, was gegen ein faires Spiel spricht."

... zum Spiel: "Insgesamt war es ein gutes Spiel, was vor einem Champions-League-Spiel nicht so einfach ist. Ich habe den Jungs im Hotel erzählt, dass auf dem Weg zu den Titeln, die wir holen können und wollen, jede Minute zählt. Sie haben jede Minute genutzt und ich war zufrieden."

Manuel Neuer (Kapitän & Torwart FC Bayern München) zur Frage, ob er nach dem Wechselfehler Konsequenzen fürchten würde: "Ich habe keine großen Bedenken. In den 20 Sekunden ist nicht viel passiert, daher gehe ich davon aus, dass alles zählt."

Jochen Saier (Vorstand Sport SC Freiburg) zum Wechselfehler der Bayern: "Wir haben den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht, dass Bayern elf Feldspieler auf dem Platz hatte. Der Zeitraum war nicht so lange, dann ging Coman vom Feld. Skurril, insgesamt war es allerdings ein bitterer Nachmittag. Wir waren gut im Spiel, geraten dann in Rückstand und verlieren am Ende zu hoch."

... zur Frage, ob der Wechselfehler noch Konsequenzen haben würde: "Das kann ich nicht beurteilen. Der Schiedsrichter hat es lange für sich bewertet und dann weiterlaufen lassen. Wir müssen alle - da es sehr emotional auf den Bänken war - runterkochen und darüber nachdenken."

Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) zum Wechselfehler des FC Bayern: "Ich habe die Bayern-Spieler durchgezählt und dem Schiedsrichter Bescheid gegeben. Wenn ich das nicht tue, fällt es ihm wahrscheinlich nicht auf. Es waren zwölf Mann, was das bedeutet, weiß ich nicht."

Christian Dingert (Schiedsrichter) zum Wechselfehler des FC Bayern: "Es war eine total konfuse Situation, da beim Doppelwechsel der Bayern eine falsche Nummer angezeigt wurde. Daher hat sich Coman nicht angesprochen gefühlt. Bei der Klärung der Situation hat der vierte Offizielle übersehen, dass der Spieler das Spielfeld verlassen hat. Daher war kurzzeitig ein zwölfter Spieler auf dem Feld, was nicht sein darf. Wir haben das recht schnell bemerkt und entsprechend das Spiel unterbrochen. Dann hat es gedauert, da wir die Situation auch mit dem VAR abstimmen mussten. Entsprechend wurde anschließend mit einem Schiedsrichterball weitergemacht. Für uns ist es ärgerlich, da nun diese Szene im Mittelpunkt steht, obwohl wir ein tolles Fußballspiel gesehen haben. Wir vermerken dies im Spielbericht, alles Weitere wird der DFB entscheiden."

Bayer Leverkusen - Hertha BSC 2:1 (2:1)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Kompliment an die Mannschaft für die Gesamtleistung. Es war nicht einfach. Wir hatten viele Spielanteile, einige gute Situationen kreiert. Es hat ein bisschen Entschlossenheit gefehlt. Kompliment aber, wie die Mannschaft zusammensteht. Es ist ein wichtiger Sieg."

Felix Magath (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Wir haben beim Tabellendritten gespielt - natürlich macht man vor der Partie Mut. Es war deutlich, dass Leverkusen die bessere Mannschaft war, dennoch hatten wir unsere Chancen und auch die Möglichkeit, ein zweites Tor zu erzielen."

... zur Spielweise seiner Mannschaft: "Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig Kampf angeboten und dadurch die Leverkusener spielen lassen. Daher hatten sie ein Übergewicht und waren die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir besser dagegengehalten und ihnen mehr Schwierigkeiten bereitet. So konnten wir das Spiel offener gestalten."

... über den kämpferischen Einsatz seiner Mannschaft: "Wenn man unten in der Tabelle steht, ist man spielerisch nicht so gut. Daher muss man mehr kämpfen - anders wird man unten nicht rauskommen."

Lukas Hradecky (Kapitän & Torwart Bayer 04 Leverkusen) zum Spiel: "Es war schön, die Stehplätze wieder zu sehen. Wir hatten das Spiel nicht komplett unter Kontrolle, das Gegentor kam zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Die Hertha mit Felix Magath ist schwierig zu spielen, sie beißen für den Trainer. Ich wünsche ihnen alles Gute."

Vladimir Darida (Torschütze Hertha BSC): "Er kann wertschätzen, was wir im Training leisten. Das Training ist härter als vorher."

Marcel Lotka (Hertha BSC) ...

... über den neuen Hertha-Coach Magath: "Es ist etwas ganz Besonderes für einen jungen Spieler. Man kann sich aus Kindertagen noch daran erinnern, wie er mit Wolfsburg die Meisterschaft geholt hat. Ihn jetzt als Trainer zu haben, ist schön. Man lernt viel von ihm. Er hat eine große Autorität, man merkt, wenn er im Raum ist."

... zur Frage, ob die Hertha den Klassenerhalt packt: "Auf jeden Fall."

Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth 0:0 (0:0)

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein großes Fragezeichen, ob die Spieler noch bei der Sache oder schon mit den Gedanken beim Spiel am Donnerstag sind. Sie haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie diese Partie angenommen haben. Es ist keine große Erkenntnis, dass wir uns gegen solche Gegner schwer tun. Wir müssen das 0:0 so akzeptieren. Das wirft uns aber nicht völlig aus der Bahn."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth) ...

... zum Spiel: "Auf der einen Seite muss ich den Jungs zu der Leistung über die gesamte Spielzeit gratulieren. Auf der anderen Seite drückt die Verletzung von Marco Meyerhöfer die Stimmung."

... zur Frage, ob er bereits mehr zu Verletzung von Meyerhöfer wüsste: "Nein, an der Stelle aber die besten Genesungswünsche an Marco."

1899 Hoffenheim - VfL Bochum 1:2 (0:1)

Sebastian Hoeneß (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir sind nicht richtig gut ins Spiel gekommen. Es ist immer schwierig gegen Bochum. Unter dem Strich haben wir gegen eine abgezockte und gute Bochumer Mannschaft verloren."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir sind natürlich zufrieden und überglücklich. Wir waren von Anfang an sehr gut in der Partie. Wir sind unserem Ziel ein großes Stück näher gekommen."

Maxim Leitsch (VfL Bochum) über Doppelpacker Asano: "Er ist ein feiner Typ, ein sehr ruhiger und super zu jedem. Daher freut es mich umso mehr, dass er einen Doppelpack erzielt hat. Er hat viele Qualitäten, ist schnell und wendig. Wenn er seine Qualitäten auf den Platz bringt, ist er schwer zu halten."

Takuma Asano (Doppeltorschütze VfL Bochum) über seine Tore: "Ich tue immer mein Bestes. In dem Spiel war auch Glück dabei, ich muss einfach weiter machen und Alles auf den Rasen bringen."

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben gut begonnen, ordentlich gespielt und hatten eine klare Struktur. Mit dem Handelfmeter sind wir ein bisschen aus dem Tritt geraten. Dass die Mannschaft dann ein bisschen gebraucht hat, ist verständlich. Das, was sie danach investiert hat, das ist das, was die Fans erwarten. Wir wissen, dass wir uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen und wertschätzen das Ergebnis in dieser Situation."

Florian Krüger (Torschütze Arminia Bielefeld): "Stuttgart hatte genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. Mit dem Punkt können allerdings beide Mannschaften leben. Es lässt unten weiterhin alles offen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Ich hoffe, dass es bei Fabian Klos nicht so schlimm ist wie es im Fernsehen aussah. Wenn man den Spielverlauf sieht, sind es für uns zwei Punkte zu wenig. Wir sind nicht mit der Struktur von Bielefeld klargekommen. Auch nach dem 1:1 hatten wir regelmäßig Chancen, um wieder in Führung zu gehen. Wir nehmen den Punkt und die Leistung über 70 Minuten mit."

Sven Mislintat (Sportdirektor VfB Stuttgart): "Über den Spielverlauf hinweg sind wir mit der Leistung zufrieden. Drei Punkte hätten wir allerdings klar verdient. Auswärts gegen Bielefeld müssen wir das 1:1 allerdings auch so nehmen, wie es ist. Jetzt geht es darum, dass es dem Fabi so gut geht, wie es ihm nur gehen kann."

Union Berlin - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein intensives Spiel mit zwei Mannschaften, die wirklich alles reinhauen und auch über die Mentalität kommen. Diesen einen Fehler hat Köln zu viel gemacht. Unser Ziel waren mindestens 40 Punkte. Wir stehen jetzt bei 41 Punkten, es ist ein freudiger Abend."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben 0:1 verloren durch einen Fehler, der passieren kann. Sonst habe ich nichts gesehen, von dem ich sagen kann, dass es der eine oder andere verdient hätte. Wir konnten uns vorne nicht durchsetzen. Ob verdient oder unverdient - diese Diskussion führe ich nicht mehr. Fußball wird durch Fehler entschieden, und damit müssen wir heute leben."