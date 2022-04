Nächster DFB-Star beim BVB gehandelt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

David Raum (l.) wird beim BVB und beim FC Bayern gehandelt

Borussia Dortmund hat nach der Verpflichtung von Niklas Süle und dem Interesse an Nico Schlotterbeck offenbar einen weiteren deutschen Nationalspieler ins Visier genommen. Allerdings soll auch der FC Bayern beim angeblichen Objekt der BVB-Begierde mitmischen.

Niklas Süle kommt, Nico Schlotterbeck womöglich ebenfalls: Borussia Dortmund setzt in der Innenverteidigung zukünftig auf einen DFB-Riegel.

Und damit nicht genug: Auch für die linke Abwehrseite hat der BVB mit David Raum von 1899 Hoffenheim laut "Bild" einen deutschen Nationalspieler "auf dem Schirm".

Allerdings: Zu einem schnellen Wechsel des 23-Jährigen nach Dortmund wird es dem Bericht zufolge nicht kommen.

Im kommenden Sommer sei ein Raum-Transfer beim BVB "(noch) kein Thema", heißt es. Zumal der frühere Fürther seinen Vertrag im Kraichgau erst Ende Januar bis 2026 verlängert hat.

Mischt auch der FC Bayern mit?

Sollte die Borussia sich entschließen, mittelfristig doch konkrete Schritte in der Personalie zu unternehmen, droht zudem riesige Konkurrenz: Ausgerechnet Liga-Rivale FC Bayern wurde vor wenigen Wochen in der spanischen "AS" ebenfalls mit Raum in Verbindung gebracht.

Der Poker um den gebürtigen Nürnberger könnte sich also zu einem Transferduell zwischen den beiden größten deutschen Klubs zuspitzen.

Günstig werden dürfte Raum für etwaige Interessenten jedenfalls nicht. Seine lange Vertragslaufzeit, verbunden mit einem jetzt schon auf 17 Millionen Euro taxierten Marktwert machen das deutlich.

Jenseits der 30-Millionen-Euro-Grenze soll die ab 2023 aktivierbare Ausstiegsklausel in seinem Hoffenheimer Kontrakt liegen, berichtete der "kicker".

BVB hätte Bedarf auf David Raums Position

Bedarf hätte der BVB auf Raums Position. Hinter dem etatmäßigen Linksverteidiger Raphael Guerreiro klafft im Dortmunder Kader eine riesige Qualitätslücke.

Nico Schulz, für den 2019 satte 25 Millionen Euro nach Hoffenheim flossen, wird sein Flop-Image auch im dritten BVB-Jahr nicht los und könnte den Klub nach der Saison verlassen.