Medien: Haaland gibt Entscheidung bald bekannt

IMAGO/Moritz Mueller

Wird aller Voraussicht nach den BVB verlassen: Erling Haaland

Fußballfans in ganz Europa warten gespannt auf seine Entscheidung: Für welchen Klub will Borussia Dortmunds Erling Haaland künftig spielen? Gerade die BVB-Anhänger wünschen sich wohl schnell Klarheit. Angeblich will sich der Norweger nicht mehr lange bitten lassen.

Erling Haaland kann sich seinen neuen Arbeitgeber frei aussuchen. Zwar ist der Mittelstürmer bei Borussia Dortmund eigentlich noch bis 2024 vertraglich gebunden, aufgrund einer ab Sommer greifenden Vereinbarung kann er aus seinem Arbeitspapier aber vorzeitig aussteigen. Voraussetzung: Ein Klub überweist dem BVB die kolportierte Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro.

Wie "Bild" nun berichtet, könnte der ewig andauernde Poker um Erling Haaland bald ein Ende haben. Demnach wird der 21-Jährige noch im April seine Entscheidung verkünden. In Dortmund seien viele längst nur noch genervt von dem Wechsel-Thema, heißt es.

Zwar ist ein Verbleib beim BVB theoretisch weiterhin möglich, auch der BVB will nach Angaben der Klubbosse den Kampf um seinen Angreifer noch nicht aufgeben. Ein Wechsel zu Manchester City oder Real Madrid erscheint jedoch um ein Vielfaches wahrscheinlicher.

Eine richtungsweisende Entscheidung hatte Erling Haaland kurz vor dem Liga-Spiel gegen RB Leipzig getroffen. Der Norweger verkündete, dass er künftig von Ausrüster Adidas ausgestattet wird - ein Coup für das deutsche Unternehmen. Haaland soll Berichten zufolge zehn Millionen Euro pro Jahr durch den Deal einnehmen können. Neben Kylian Mbappé, der bei Nike unter Vertrag steht, gilt er als die heißeste Aktie im Weltfußball.

Adidas ist derweil auch der Ausrüster von Real Madrid - eben jener Klub, der im Poker um die Dienste von Erling Haaland ganz weit vorne stehen soll. Nicht wenige glauben, dass Haalands Entscheidung für Adidas schon ein Wink für einen baldigen Wechsel nach Madrid war.