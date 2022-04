Krebs-Schock bei Louis van Gaal

IMAGO/Netherlands v Germany

Louis van Gaal trainierte einst den FC Bayern

Schock-Bekenntnis von Louis van Gaal: Der niederländische Fußball-Nationaltrainer und frühere Coach des FC Bayern München ist bereits vor geraumer Zeit an Prostatakrebs erkrankt.

Dies offenbarte der 70-Jährige am Sonntag im niederländischen Fernsehen. Die Erkrankung werde ihn allerdings nicht davon abhalten, seine Mannschaft bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu betreuen.

Die Spieler "wissen es nicht", sagte der 70-Jährige dem Fernsehsender "RTL" und fügte hinzu, dass er sich bereits 25 Bestrahlungen unterzogen habe, vor allem abends während der Trainingslager der niederländischen Nationalmannschaft.

Noch am vergangenen Dienstag hatte van Gaal im Länderspiel der Elftal gegen Deutschland in Amsterdam (1:1) trotz einer Corona-Infektion an der Seitenlinie gestanden.

Van Gaal hatte die Niederlande zur WM-Endrunde geführt. In der Vorrundengruppe A trifft der dreimalige Vizeweltmeister auf Gastgeber Katar sowie Senegal und Ecuador.