Müller wünscht sich CL-Duell gegen Pep Guardiola

imago sportfotodienst

Arbeiteten drei Jahre erfolgreich beim FC Bayern zusammen: Thomas Müller und Pep Guardiola

Nationalspieler Thomas Müller vom FC Bayern will in der Champions League unbedingt gegen Pep Guardiola und Manchester City antreten.

"Seit 2016 wünsche ich mir schon ein Aufeinandertreffen gegen Peps Team", schrieb Müller in seinem Newsletter. "Als ehemaliger Trainer hat Pep bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur durch unseren gemeinsamen Erfolg. Pep hat unsere Art Fußball zu spielen geprägt. Die dominante Spielweise, die er seinen Mannschaften beibringt ist etwas Besonderes und ich persönlich würde gerne mal die Erfahrung machen als Gegner dagegen anzutreten."

Guardiola hatte den FC Bayern ab 2013 für drei Jahre trainiert. In dieser Zeit gewannen die Münchner drei deutsche Meisterschaften sowie zweimal den DFB-Pokal.

FC Bayern will "erfolgreichen Saison-Schlussspurt"

Zu einem möglichen Duell mit ManCity kann es für den FC Bayern in dieser Königsklassen-Saison allerdings erst im Finale kommen. "Bis dahin", so Müller, "konzentrieren wir uns voll und ganz auf das nächste Spiel gegen Villarreal".

Der FC Bayern habe im März "die Weichen für einen erfolgreichen Saison-Schlussspurt gestellt. Es geht um die berühmte Wurst", schrieb Müller. "Für die Champions League haben wir das Weiterkommen fest ins Visier genommen, unser großes Ziel dieses Jahr ins Finale zu kommen steht im Fokus. Auch in der Bundesliga wollen wir liefern und im Meisterschaftskampf ausdrücklich nicht für Spannung sorgen."

"Ein außergewöhnlicher Moment" für Thomas Müller

Sein Highlight-Spiel im zurückliegenden Monat war das 7:1 gegen RB Salzburg in der Champions League, wie Müller ausführte. "Es war das entscheidende Rückspiel. Nach einem Unentschieden im Hinspiel lag der Druck auf unserer Seite und ein Sieg musste her. Mit Respekt aber viel Selbstbewusstsein waren wir fest entschlossen, unsere Spielweise in unserem Wohnzimmer, der Allianz Arena, durchzubringen."

Müllers Doppelpack gegen den österreichischen Meister hatte historische Dimensionen. "Damit bin ich in der ewigen Torschützenliste der Champions League auf Platz 7 geklettert. Ein außergewöhnlicher Moment, denn in der Liste schwirren Idole meiner Kindheit herum. Da jetzt dabei zu sein, ist schon etwas Besonderes", so der Weltmeister von 2014.