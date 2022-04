Doch kein Real-Wechsel? Kylian Mbappé lässt aufhorchen

IMAGO/Antonio Borga

Wechselt Kylian Mbappé von PSG zu Real Madrid?

Seit mehreren Jahren wird Kylian Mbappé bereits mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Im vergangenen Sommer schien ein Transfer von Paris Saint-Germain zu den Königlichen kurz bevorzustehen, platzte aber noch. Ob der Wechsel im zweiten Versuch in diesem Sommer über die Bühne geht, scheint offener denn je.

Mit zwei Toren und drei Vorlagen war Kylian Mbappé beim Pariser 5:1-Erfolg gegen Lorient am Sonntagabend wieder einmal der Mann des Abends. Seine Gala-Vorstellung dürfte auch Real Madrid nicht verborgen geblieben sein.

Bereits seit 2017 wird dem spanischen Rekordmeister großes Interesse an Frankreichs Ausnahmestürmer nachgesagt. Und zuletzt deutete tatsächlich immer mehr auf einen ablösefreien Wechsel zu den Königlichen im Sommer hin.

Gegenüber "Amazon Prime" hielt sich Mbappé am Sonntag allerdings bedeckt. "Ich habe mich für nächstes Jahr noch nicht entschieden", betonte der 23-Jährige, der geheimnisvoll ergänzte, dass es "neue Elemente" in seiner Zukunftsplanung gebe.

Ob der Angreifer damit auf potenzielle andere Bewerber oder gar eine mögliche Verlängerung in seiner Geburtsstadt Paris anspielte, ist unklar.

"Ich möchte nicht falsch liegen. Ich kann verstehen, dass es für die Fans etwas spät ist. Aber wenn ich mich entschieden hätte, hätte ich es gesagt. Ich muss niemandem antworten", wehrte Mbappé entsprechende Nachfragen ab.

Berichte über dicke Luft bei PSG

Bis zum Befreiungsschlag gegen Lorient hatte der formstarke Mbappé, der wettbewerbsübergreifend in dieser Saison bereits 48 Scorerpunkte gesammelt hat, mit PSG schwierige Wochen erlebt.

In der Ligue 1 setzte es für den Tabellenführer teils deftige Niederlagen, darunter ein desaströses 0:3 in Monaco. Zuvor war die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gegen OGC Nizza schon aus dem Pokal ausgeschieden. Auch im Champions-League-Achtelfinale war für PSG nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit des Rückspiels Endstation - ausgerechnet gegen Real Madrid.

Hinzu kommen ständig wiederkehrende Berichte über interne Querelen, die das Betriebsklima belasten sollen. In diesem Kontext scheint es kaum vorstellbar, dass Mbappé mit seinen Statements eine Verlängerung bei PSG andeuten wollte.