Villarreal-Direktor: Gegen den FC Bayern "nicht chancenlos"

David Jar via www.imago-images.de

Marcos Sennas FC Villarreal trifft in der Champions League auf den FC Bayern

Der frühere Europameister Marcos Senna hat sich vor dem Champions-League-Viertelfinale des FC Villarreal gegen den FC Bayern nur zu einer leisen Kampfansage hinreißen lassen.

"Wir sind nicht chancenlos. Unser Mittelfeld ist spielstark, und mit Gerard haben wir einen Knipser im Sturm, der schon bei der EM im Vorjahr für die Nationalelf Nervenstärke gezeigt hat, beim Sieg in der Europa League 2021 als bester Torschütze des Wettbewerbs oder eben nun beim Einzug in dieses Viertelfinale seine Wichtigkeit bewiesen hat. Gerard ist unser Lewandowski", schrieb Senna, der bei Villarreal als Direktor für institutionelle Beziehungen tätig ist, in einer "kicker"-Kolumne.

"Der gesamte Druck liegt bei den Münchnern, doch damit weiß man dort vermutlich umzugehen. Aber wir haben auch schon zuvor im Achtelfinale einen Favoriten ausgeschaltet: Juventus Turin. Sollte uns dies auch gegen Bayern gelingen, wäre das Aufsehen noch viel größer", ergänzte der 45-Jährige.

"Hier der legendäre FC Bayern, dort wir, der Klub aus der Provinz Valencia"

Dennoch könnte die Herausforderung für die Spanier "kaum größer sein", so Senna. "Hier der legendäre FC Bayern, dort wir, der Klub aus der Provinz Valencia. Wir wissen, dass Bayern sehr stark ist, kein Vergleich in jedweder Beziehung, ob nun mit Blick auf die Geschichte, das Budget, die Größe der Stadt oder was auch immer. Wir haben uns Bayern daher nicht als Gegner gewünscht."

Robert Lewandowski zu stoppen sei "praktisch unmöglich", schwärmte Senna, es gebe "keine Schwäche" in der Startelf der Münchner. Thomas Müller, gegen den Senna einst noch selbst spielte, sei "ein Star, dessen Talent nie versiegt. Er schien am Boden, jetzt fliegt er wieder".

"Geld für Nachhaltigkeit statt für Stars" beim FC Villarreal

Auf das in den letzten Jahre Erreichte sei Villarreal "stolz", schrieb Senna. "Es gibt außer uns wohl kaum einen so kleinen Verein, der so erfolgreich ist. Weil wir durchdacht arbeiten. Es gibt viele Investoren im Fußball, wo dies anders ist und es daher nicht so läuft. Wir sind für unsere Verhältnisse immer oben dabei, qualifizieren uns fast immer für Europa, zahlen pünktlich die Gehälter."

Der Europa-League-Sieger von 2021 sei "in der Balance, vor allem auch, weil wir gut nach innen investieren. Geld für Nachhaltigkeit statt für Stars. Viele Spieler gingen aus unserer Akademie hervor", so Senna.