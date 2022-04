Champions-League-Halbfinale terminiert

unknown

VfL Wolfsburg weiter in der Champions League aktiv

Die UEFA hat die Termine für die Halfinalpartien der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League bekannt gegeben.

Das Hinspiel beim spanischen Titelverteidiger FC Barcelona im Camp Nou findet am Freitag, 22. April (18.45 Uhr/DAZN), statt. Das teilten die Niedersachsen mit.

Das Rückspiel in Wolfsburg ist auf Samstag, 30. April (18.00 Uhr/DAZN), terminiert worden. Durch die Ansetzung des Hinspiels am Freitag muss das vorverlegte Auswärtsspiel des VfL in der Bundesliga gegen SGS Essen erneut verlegt werden

Im legendären Camp Nou hatte es zuletzt einen Rekord im Frauenfußball gegeben, als 91.553 Fans dort das Viertelfinale gegen Real Madrid sahen.

Die Wolfsburgerinnen waren nach einem 1:1 im Hinspiel mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Arsenal in das Halbfinale eingezogen.