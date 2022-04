Spielt Corentin Tolisso nie wieder für den FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Corentin Tolisso (l.) verletzte sich beim Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg

Fußball-Bundesligist FC Bayern muss in den kommenden Wochen erneut auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Zum wiederholten Mal pausiert der Franzose aufgrund einer Verletzung. Spielt der Weltmeister von 2018 daher nie wieder für die Münchner?

Die Saison 2021/22 begann für Corentin Tolisso mit einer schlechten Nachricht. Nun könnte sie auch mit einer enden: Zum bereits fünften Mal in der laufenden Spielzeit fehlt der 27-Jährige seinem Trainer Julian Nagelsmann.

Im Juli wurde er durch eine erste Infektion mit dem Coronavirus ausgebremst, im Frühherbst folgten hartnäckige Wadenprobleme. Im Winter verpasste er weitere Spiele aufgrund muskulärer Probleme und einer zweiten Corona-Infektion. Erst Mitte März kehrte er nach einem Muskelfaserriss zurück in die Mannschaft.

Nun hat sich Tolisso nach Angaben von "Bild" erneut einen Muskelfaserriss zugezogen. Offenbar ist wieder einmal der linke Oberschenkel betroffen. Am Montagmorgen fehlte er daher beim Training, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Zugezogen hat sich der Mittelfeldspieler seine Verletzung scheinbar beim 4:1-Sieg des FC Bayern am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg. Nagelsmann hatte Tolisso erst in der 62. Minute für den gerade erst zurückgekehrten Leon Goretzka eingewechselt. In der 85. Minute musste er ihn wieder vom Platz nehmen. Zunächst gab der Cheftrainer an, dass Tolisso über Magenprobleme klagte.

Als Ausfallzeit gibt die Zeitung drei bis vier Wochen an, Tolisso könnte theoretisch bis zum letzten Bundesliga-Spieltag (14. Mai) also wieder im Kader stehen. Fest steht aber: Da zugleich der Vertrag von Tolisso beim FC Bayern Ende Juni ausläuft, dürfte er nur noch selten im Trikot des Rekordmeisters zu sehen sein. Eine Verlängerung des verletzungsanfälligen Mittelfeldlenkers ist offenbar nicht in Planung, die Zeichen stehen auf Abschied.