Muss Bayern für Haaland mehr zahlen als Real und City?

IMAGO/David Inderlied

Erling Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag

Um Borussia Dortmunds Erling Haaland ranken sich seit Monaten die wildesten Gerüchte. Nun kommen neue Spekulationen auf, die auch den FC Bayern betreffen. Wie viel der BVB letztlich durch einen Transfer einnehmen kann, hängt offenbar von mehreren Faktoren ab.

Manchester City und Real Madrid haben sich in den vergangenen Monaten als vermeintliche Favoriten im Poker um Erling Haaland herauskristallisiert. Doch auch der FC Bayern wurde immer wieder als möglicher Abnehmer gehandelt, zumal die Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski nicht vollständig geklärt ist.

Der Pole ist vertraglich noch bis 2023 an den Rekordmeister gebunden, denkt Medienberichten aus Spanien zufolge mittlerweile aber an einen Abschied im kommenden Sommer. Sollte es tatsächlich dazu kommen, rückt Haaland automatisch an der Säbener Straße ins Visier.

"Sky" greift Gerüchte auf, nach denen der FC Bayern allerdings etwas mehr Geld für den Norweger in die Hand nehmen müsste als etwa Manchester City oder Real Madrid. Demnach müssen nämlich inländische Vereine aus der Bundesliga eine höhere Ablösesumme an den BVB zahlen als ausländische. Damit will der Revierklub scheinbar vermeiden, dass die direkte Konkurrenz im Liga-Alltag zusätzlich gestärkt wird.

Keine Frist für Erling Haaland?

Der TV-Sender geht unterdessen davon aus, dass alle Wechselmodalitäten in einem Extra-Vertrag geregelt wurden. Der Sockelbetrag der Ablöse, die der BVB mindestens genieren könnte, soll bei 75 Millionen Euro liegen. Möglich sei jedoch, dass letztlich noch mehr Geld ins Ruhrgebiet fließen könnte.

Eine Frist, bis zu der Erling Haaland eine Entscheidung treffen muss, um jene Vertragsklauseln aktivieren zu können, besteht "Sky" zufolge entgegen anders lautender Berichte nicht.

Sicher ist dennoch, dass der BVB bald endlich Klarheit über seine wohl wichtigste Personalie haben will. Zuletzt berichtete "Bild", dass sich der Mittelstürmer noch im April entscheiden will.