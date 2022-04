Bericht: Schlotterbeck war schon in Dortmund

Blatterspiel via www.imago-images.de

Wechselt Nico Schlotterbeck zur neuen Saison ins schwarz-gelbe Trikot des BVB?

Nico Schlotterbeck wird den SC Freiburg nach Ende der laufenden Saison aller Voraussicht nach verlassen. Einem Bericht zufolge will der deutsche Neu-Nationalspieler unbedingt zum BVB. Der FC Bayern hingegen soll keine Rolle in den Überlegungen spielen.

Beim SC Freiburg geht man wenige Wochen vor Saisonende selbst schon nicht mehr wirklich von einem langfristigen Verbleib von Nico Schlotterbeck aus. Sportdirektor Klemens Hartenbach gab gegenüber "Sky" an, die Chancen auf eine weitere Saison mit dem Innenverteidiger seien "relativ gering". Der 57-Jährige legte nach: "Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er nächstes Jahr nicht mehr hier ist."

Das Arbeitspapier des 22-Jährigen läuft im Breisgau noch bis 2023, sodass der Klub im Sommer noch eine marktgerechte Ablösesumme generieren könnte.

Immer mehr kristallisiert sich nach Angaben des TV-Senders ein Wechsel zu Borussia Dortmund heraus. Dorthin wechselt zur neuen Spielzeit bereits Innenverteidiger-Kollege Niklas Süle, der den FC Bayern ablösefrei verlässt.

War Schlotterbeck schon beim BVB?

Allerdings sollen Freiburg und der BVB in puncto Ablösesumme noch etwas auseinander liegen. Freiburg fordere demnach 25 Millionen Euro für Schlotterbeck, die Borussia wolle aber nicht mehr als 20 Millionen Euro zahlen.

Unterdessen sind die Schwarz-Gelben laut "Sky" für den Linksfuß die allererste Wahl. Der FC Bayern, der angesichts des baldigen Süle-Abschieds ebenfalls gehandelt wird, sei derzeit kein Thema. Schlotterbeck soll demnach bereits schon in Dortmund gewesen sein, um sich ein genaueres Bild vom Ruhrpottklub zu machen.

Nico Schlotterbeck kam 2017 als U19-Spieler vom Karlsruher SC zum SC Freiburg. In der Saison 2020/21 war er an den 1. FC Union Berlin ausgeliehen, nach seiner Rückkehr erkämpfte er sich einen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Christian Streich. In der laufenden Saison stand er in 26 Partien in der Startelf, dabei gelangen ihm zudem vier Tore.