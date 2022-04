Für Schalke? Bundesliga-Trainer wohl vor dem Absprung

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Stefan Leitl (l.), hier im Gespräch mit Bochums Thomas Reis, wird bei FC Schalke 04 gehandelt

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die kommende Saison. Das Problem: Noch wissen die Knappen nicht, in welcher Liga sie antreten dürfen. Dennoch hat der Revierklub nun womöglich einen neuen Cheftrainer gefunden - in der Bundesliga.

Wechselt Stefan Leitl nach der laufenden Spielzeit von der SpVgg Greuther Fürth zum FC Schalke 04? Das jedenfalls legt ein Bericht von "Bild" nahe.

Demnach werden Leitl und Fürth im Sommer sehr wahrscheinlich getrennte Wege gehen. Möglich wird dies durch eine Vertragsklausel: Steigen die Kleeblätter aus der Bundesliga ab, soll Leitl vor Ablauf des Arbeitspapiers im Sommer 2023 gehen können - ganz gleich, wie der Klub mit dem Coach plant.

Seine Zukunft habe er in den vergangenen Wochen im Hintergrund geplant, beim FC Schalke 04 stehe er mittlerweile auf einer internen Kandidatenliste.

"Bild" spekulierte zudem, dass die Fürther Vergangenheit von S04-Sportdirektor Rouven Schröder und Interimscoach Mike Büskens ein weiteres Indiz für eine Verpflichtung von Stefan Leitl sein könnten.

Auch Hertha BSC an Leitl interessiert?

Schalke 04 soll indes nicht der einzige Klub sein, der bei Leitl vorgefühlt hat. Dem Bericht zufolge zeigt auch Bundesliga-Klub Hertha BSC Interesse. Bei den Berlinern steht Felix Magath derzeit an der Seitenlinie - allerdings, wie Büskens, nur bis zum Saisonende.

Stefan Leitl stiegt 2013 beim FC Ingolstadt in den Trainerberuf ein, wo er zuvor sechs Jahre lang als Spieler tätig war. Beim FCI blieb er bis 2018, ehe der einst beim FC Bayern ausgebildete Mittelfeldspieler zu Greuther Fürth wechselte. Mit den Franken gelang ihm in der Saison 2020/21 der Aufstieg ins Oberhaus.

Dort sieht es nach 28 Spieltagen allerdings immer mehr danach aus, als würde es nur bei einem Jahr in der Bundesliga bleiben. Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf Platz 16. Sollte Leitl im Sommer aber tatsächlich zu S04 wechseln, könnte er womöglich trotzdem in Deutschlands höchster Spielklasse an der Seitenlinie stehen: Unter Mike Büskens verkürzten die Königsblauen den Abstand zu Tabellenplatz eins auf zwei Punkte. Aktuell rangiert S04 auf Platz vier.