VfL Wolfsburg spielt vor Mega-Kulisse

AFP/SID/JOSEP LAGO

50.000 Fans kommen zum Spiel der Wölfinnen gegen Barca

Die Frauen von Pokalsieger VfL Wolfsburg dürfen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona auf eine große Kulisse freuen.

Die Katalanen verkauften innerhalb eines Tages 50.000 Tickets für die Begegnung am 22. April (18.45 Uhr) im Stadion Camp Nou. Am Dienstag beginnt der freie Verkauf für Nicht-Mitglieder.

Barcelona hatte im Viertelfinale gegen Real Madrid mit 91.553 Zuschauern einen Weltrekord für ein Frauen-Spiel aufgestellt. Das Halbfinal-Rückspiel in Wolfsburg findet am 30. April (18.00 Uhr) in der Volkswagen-Arena statt.