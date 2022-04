Enthüllt: Schalke winkt doppelter Geldsegen

IMAGO/Revierfoto

Vivawest ist Hauptsponsor des FC Schalke 04

Seit dem 5. März ist Vivawest der neue Hauptsponsor des FC Schalke 04. Jedoch war bislang unklar, wie lange der Vertrag zwischen dem Wohnungsunternehmen und Zweitligisten gültig ist. Laut einem neusten Bericht können die Königsblauen die Partnerschaft vorzeitig beenden. Dabei winkt angeblich sogar ein doppelter Geldsegen.

Rund 15 Jahre lang arbeitete der FC Schalke 04 mit dem russischen Staatskonzern Gazprom zusammen. Doch in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine trennten sich die Knappen vom Erdgasunternehmen. Mit dem Immobilienkonzern Vivawest konnten die Schalker schnell einen neuen Hauptsponsor präsentieren.

Über die Vertragsdetails machten beide Seiten seither ein Geheimnis. Vivawest verriet über Twitter lediglich, dass die Partnerschaft mit den Traditionsklub nur "temporär" sei. Wie "Ruhr24" nun berichtet, ist der unterzeichnete Vertrag bis zum 30. Juni 2023 gültig.

Allerdings kann der FC Schalke den Kontrakt mit dem Hauptsponsor vorzeitig beenden, heißt es. Demnach dürfen sich die Königsblauen im Aufstiegsfall angeblich nach einem neuen Unternehmen als Hauptsponsor umsehen und bei einer besseren Offerte vorzeitig aus dem Vertrag mit Vivawest aussteigen.

Vivawest will den FC Schalke 04 weiter unterstützen

Dem Portal zufolge wäre die Zusammenarbeit mit dem Wohnungsanbieter damit aber nicht automatisch beendet. So will Vivawest den FC Schalke wohl weiterhin unterstützen. Ein Sponsoring soll im Rahmen einer Premium-Partnerschaft möglich sein. Dem Verein würde in diesem Fall also ein doppelter Geldsegen winken.

Doch zunächst müssten die Knappen erst einmal ein lukratives Angebot eines zahlungswilligen Sponsors erhalten. Laut Medienberichten soll der FC Schalke 04 derzeit jährlich rund 4,5 Millionen Euro von Vivawest erhalten. Gazprom hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga angeblich rund neun Millionen Euro gezahlt.

Immerhin konnten die Blau-Weißen einen Teil der entstandenen Finanzlücke durch einen Deal mit REWE schließen. Die Supermarktkette ist als Sponsor auf den Trainings- und Aufwärmshirts zu sehen. Wie viel die Schalker durch das Geschäft kassieren, ist nicht bekannt.