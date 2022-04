Wird ein Ajax-Star zum Problemlöser des FC Bayern?

unknown

Noussair Mazraoui gilt als Wunschlösung des FC Bayern

Die Rechtsverteidiger-Position ist eine Dauerbaustelle beim FC Bayern. Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam gilt mittlerweile als Wunschkandidat des Rekordmeisters. Der Marokkaner, der auch beim BVB gehandelt wird, könnte sich in vielerlei Hinsicht als Ideallösung entpuppen.

Sergino Dest, Pedro Porro, Ridle Baku, Jeremie Frimpong oder Dodo: Auf kaum einer anderen Position werden rund um den FC Bayern so viele Namen gehandelt wie auf der rechten Abwehrseite. Am heißesten sind derzeit jedoch die Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung von Noussair Mazraoui.

Der 24-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten bei Ajax Amsterdam in das Rampenlicht gespielt. Der Vorteil: Im Gegensatz zu den anderen genannten Optionen endet Mazraouis Vertrag am Saisonende, sodass er ablösefrei erhältlich ist.

Erst unlängst verriet "Bild"-Reporter Christian Falk im Podcast "Bayern Insider", dass der Ajax-Profi beim FC Bayern "die erste Wahl" für hinten rechts sei.

Der finanzielle Rahmen für einen Transfer wurde angeblich bereits abgesteckt. Mazraoui selbst kann sich einen Wechsel nach München wohl gut vorstellen. "Sky" zufolge sei der Schritt zum FC Bayern für ihn eine "seriöse Option".

BVB und Co. vom FC Bayern ausgestochen?

Doch ganz so einfach dürfte eine Verpflichtung für den Bundesliga-Primus nicht werden. Schließlich wird Mazraoui auch immer wieder mit dem FC Barcelona sowie dem BVB in Verbindung gebracht.

Um den Rechtsverteidiger an die Isar zu locken, hat der FC Bayern sein Angebot an Mazraoui laut "Sky" zuletzt noch einmal nachgebessert. Konkrete Summen nannte der TV-Sender in diesem Zusammenhang aber nicht.

Die vielen Spekulationen um seine Zukunft zeigen, dass sich Mazraoui inzwischen international einen Namen gemacht hat, vor allem aufgrund seiner starken Auftritte in der Champions League. In der Königsklasse kam er in allen acht Spielen für Ajax zum Einsatz und verbuchte dabei immerhin zwei Assists.

FC Bayern will mehrere Probleme auf einmal lösen

Der niederländische Rekordmeister hofft derweil, Mazraoui doch noch von einem Verbleib überzeugen zu können. Ajax-Trainer Erik ten Hag würde seinem Schützling gleichzeitig aber auch den Schritt zum FC Bayern zutrauen.

"Wenn man mit Ajax in der Champions League bestehen kann, kann man das auch in der Bundesliga", sagte der 52-Jährige bei "Sport1".

Davon ist der FC Bayern offenbar ebenfalls überzeugt. Die Münchner möchten mit einem Transfer Mazraouis wohl mehrere Probleme auf einmal lösen.

Denn nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng sowie dem bevorstehenden Wechsel von Niklas Süle zum BVB benötigen die Münchner eigentlich einen neuen Innenverteidiger.

FC Bayern stellt wohl Innenverteidiger-Suche ein

Jedoch hat der FC Bayern die Suche nach Informationen von "Sport Bild" eingestellt. Demnach planen die Verantwortlichen bei einer möglichen Verpflichtung Mazraouis mit Benjamin Pavard im Abwehrzentrum, wo sich der Weltmeister von 2018 eigentlich am wohlsten fühlt.

"Meine beste Position ist in der Innenverteidigung, das war schon immer so", sagte der 26-Jährige im letzten Dezember dem "kicker".

Beim FC Bayern kam Pavard seit seiner Ankunft im Sommer 2019 jedoch fast ausschließlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Zwar erfüllt der 26-Jährige seine Aufgabe in der Defensive meist souverän. Im Spiel nach vorne weist der 1,86-Meter große Abwehrmann aber klare Defizite auf.

FC Bayern: Verlängert Serge Gnabry seinen Vertrag?

Mazraoui hingegen hat einen deutlich ausgeprägteren Offensivdrang - eine Eigenschaft, die ihn für das Spiel des FC Bayern unter Julian Nagelsmann prädestinieren.

Mit einem offensiver ausgerichteten Rechtsverteidiger könnten die Münchner sogar ihre Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry erhöhen.

"Bild" zufolge ist der Nationalspieler, dessen Arbeitspapier noch bis 2023 datiert ist, von seiner Rolle als Schienenspieler unter Cheftrainer Julian Nagelsmann "genervt".

Demzufolge will der 26-Jährige - wie Teamkollege Leroy Sané - mehr Aktionen im Zentrum haben. Ein offensivstarker Rechtsverteidiger könnte Gnabry dabei helfen.

Jannik Kube