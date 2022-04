Lewandowski blickt auf umstrittenen BVB-Abgang zurück

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Robert Lewandowski ließ den BVB für den FC Bayern sitzen

Im Sommer 2014 wechselte Robert Lewandowski begleitet von vielen Nebengeräuschen von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Und obwohl ihm der Abschied vom BVB schwerfiel, zögerte er keine Sekunde als der Anruf aus München kam.

"Als ich hörte, dass die Bayern an mir interessiert waren, war mir klar, dass ich dort hinwollte", sagte Lewandowski im Gespräch mit "uefa.com" über seinen umstrittenen Wechsel, der die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga nachhaltig beeinflusste.

Für ihn war das Engagement beim Rekordmeister ein "weiterer Schritt auf der Leiter", den er von Beginn an in vollen Zügen genoss, so Lewandowski: "Schon am ersten Tag in München war mir klar, dass ich jeden einzelnen Tag im Training von diesen Mitspielern profitieren würde."

Nach nur wenigen Monaten, so der Pole weiter, habe er das Gefühl gehabt, ein besserer Spieler geworden zu sein.

Gute Erinnerungen an die Triple-Saison beim FC Bayern

Besonders gute Erinnerungen hat Lewandowski an das legendäre Triple-Jahr 2020. Mit der Ablösung von Niko Kovac durch Hansi Flick habe sich alles geändert, befand der Pole: "Wir haben Sieg um Sieg eingefahren, plötzlich lief einfach alles wie am Schnürchen."

Wichtig seien vor allem in der Champions League nicht nur die Erfolge gewesen, die der FC Bayern in den Flick-Monaten am Fließband einfuhr, "sondern entscheidend war, wie wir gewonnen haben", erklärte Lewandowski mit Verweis auf die Machtdemonstrationen gegen Tottenham (7:2), Barcelona (8:2) und auch Lyon (3:0).

Das Finale gegen Paris Saint-Germain wurde dann zwar zu einem härteren Stück Arbeit, aber "unser Selbstbewusstsein war extrem groß. Natürlich hatten wir Respekt vor Paris, aber tief drinnen wussten wir, dass wir gewinnen würden", erklärte der Superstar.

Robert Lewandowski bei BVB-Debüt in der CL "ein bisschen enttäuscht"

Auch im Trikot des BVB sorgte Lewandowski in der Champions League für einige denkwürdige Momente. An sein Debüt kann er sich bis heute noch genau erinnern - allerdings aus den falschen Gründen.

"Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Hymne nicht so laut war, wie sonst immer im Fernsehen, trotzdem hatte ich eine Gänsehaut", sagte der Pole.

Generell sei er "sehr dankbar" für das, was er in seinen Jahren beim BVB gelernt habe "und für die Titel, die wir dort gewonnen haben". Mit diesem Klub, stellte Lewandowski treffend fest, "haben wir Geschichte geschrieben".