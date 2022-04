Medien: Sammer sollte neuer VfB-Boss werden

IMAGO/Eduard Martin

BVB-Berater Matthias Sammer wurde vom VfB Stuttgart kontaktiert

Erst vor Kurzem verlängerte Matthias Sammer seinen Vertrag als Vorstandsberater von Borussia Dortmund bis zum 30. Juni 2025. Der VfB Stuttgart handelte sich zuvor offenbar eine Absage des früheren BVB-Meistertrainers ein.

Mit dem VfB Stuttgart verbindet Matthias Sammer ein lange gemeinsame Geschichte. Ab 1990 waren die Schwaben die erste Station des ehemaligen DDR-Auswahlspielers im Westen. 1992 feierte er mit dem VfB seine erste deutsche Meisterschaft.

2004 kehrte er zudem als Chefcoach noch einmal nach Stuttgart zurück. Für ein Jahr hielt die Liaison, dann wurde Sammers Vertrag wegen durchwachsener sportlicher Ergebnisse aufgelöst.

VfB Stuttgart: Sven Mislintat sprach mit Matthias Sammer

Einen guten Leumund hat der in Fußball-Deutschland als versierter Fachmann geschätzte 54-Jährige in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs allerdings offensichtlich immer noch - so gut, dass Sammer laut "Sport Bild" ein Thema beim aktuellen Umbruch in der Führungsetage des VfB war.

Demnach habe Sportdirektor Sven Mislintat geplant, den Europameister von 1996 als Sportvorstand zum Bundesliga-15. zu locken. Erste Gespräche zwischen den beiden hätten sogar stattgefunden, heißt es.

Mislintat und Sammer kennen und schätzen sich dem Bericht zufolge. Der VfB-Sportdirektor hätte zugunsten des ehemaligen DFB-Sportmanagers angeblich sogar auf seine eigene Beförderung in den Vorstand verzichtet.

Beratervertrag beim BVB verlängert

Sammer sagte Mislintat jedoch ab und blieb damit bei seiner Haltung, nach seinem leichten Schlaganfall 2016, der zum Ausscheiden als Sportvorstand des FC Bayern führte, nicht mehr im operativen Geschäft arbeiten zu wollen.

Beim BVB agiert Sammer lediglich im Hintergrund, auch wenn sein Wort insbesondere bei Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke großes Gewicht hat. Mit der Verlängerung seines Beratervertrags bekannte er sich schließlich trotz des Stuttgarter Interesses dann auch ohne Wenn und Aber zur Borussia.

Beim VfB dagegen übernahm Alexander Wehrle den Posten des Sportvorstands. Der ehemalige Geschäftsführer des 1. FC Köln amtiert zudem zusätzlich auch als Vorstandsvorsitzender.