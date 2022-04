FIFA-Sonderaktion mit pfeilschnellem Reus im Anmarsch?

IMAGO/Laci Perenyi

BVB-Kapitän Marco Reus könnte Teil eines neuen Events in FIFA 22 sein

Mehreren Leaks zufolge dürfen sich Fans der Fußballsimulation FIFA 22 auf ein Event freuen, welches starke FUT-Karten verschiedener Kapitäne von europäischen Spitzenteams beinhaltet. In den sozialen Medien spekulieren Nutzende bereits fleißig über eine pfeilschnelle Version von BVB-Star Marco Reus.

Die Sonderaktion im Rahmen des Ultimate-Team-Modus wird voraussichtlich am kommenden Freitag unter den Namen "FUT Captains" veröffentlicht. Die Gesamtwertungen der ausgewählten Kapitäne sollen laut eines Twitter-Beitrags des zuverlässigen Leakers FUTZone "verrückt" sein.

🚨 FUT CAPTAINS PLAYERS 🚨🧃



🇪🇸 Koke

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mings

🇪🇸 Muniain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Henderson

🇫🇷 Lloris

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Noble

🇫🇷 Dubois

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Liam Cooper

🇫🇷 Wissam Ben Yedder

🇮🇹 Quagliarella #FIFA22 | #FUTCaptains — FUTZone - FIFA22 (@FUTZONEFIFA) 5. April 2022

In einem weiteren Tweet präsentierte der vermeintliche Insider eine Reihe von Spielern, welche angeblich sicher mit von der Partie sein werden. Neben Sergio Busquets (FC Barcelona), Jordan Henderson (FC Liverpool) oder Koke (Atlético Madrid) befinden sich auch Kapitäne von schwächeren Teams wie Tyrone Mings (Aston Villa) in der Liste.

Noch keine Bundesliga-Stars bekannt

Viele der genannten Profis bekleiden in ihren Teams eher defensive Positionen und verfügen in ihrer Grundversion über keine allzu hohen Werte in Sachen Geschwindigkeit. Es wäre daher alles andere als überraschend, wenn Spieleentwickler EA den Sonderkarten einmal mehr einen ordentlichen Tempo-Schub verpasst.

Wer Ausschau nach Spielen aus der Bundesliga hält, wird in besagter Liste übrigens nicht fündig. Da allerdings angeblich die Kapitäne europäischer Spitzenvereine im Fokus stehen, erwarten Fans laut Kommentaren in den sozialen Medien eine neue Version von BVB-Star Marco Reus.

Pfeilschneller BVB-Kapitän im Anmarsch?

Der deutsche Nationalspieler verfügt in seiner Grundversion lediglich über einen Tempo-Wert von 73 Punkten. Da allerdings bereits zwei Sonderkarten existieren, welche über eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit des ehemaligen Gladbachers verfügen, wäre auch eine Verbesserung von Physis und Defensive denkbar.

In Kombination mit ohnehin starken Werten in Sachen Passspiel sowie Dribbling könnte die neue Version des BVB-Stars einen guten Spielmacher für die Zentrale darstellen. Doch auch gegen eine weitere pfeilschnelle Karte des Dortmunders hätte die Community sicherlich nichts einzuwenden.