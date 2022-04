"Push mitnehmen": RB Leipzig vom BVB-Coup beflügelt

IMAGO/Moritz Mueller

RB Leipzig gewann in der Bundesliga zuletzt beim BVB

Mit viel Schwung und großem Selbstvertrauen geht RB Leipzig ins Viertelfinal-Hinspiel der Europa League. Die doppelte Titelchance motiviert zusätzlich.

Ein paar Spieler ließen sich etwas zu lange Zeit, da wurde es Domenico Tedesco zu bunt. Er habe beim Abschlusstraining "ein bisschen früher angepfiffen, um denen ein bisschen Dampf zu machen", sagte der Trainer von RB Leipzig.

Der Fokus auf das Viertelfinale in der Europa League gegen Atalanta Bergamo sei zwar "voll da" - aber sicher ist sicher, findet Tedesco. Denn: Das Hinspiel am Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+) in Leipzig sei "sehr wichtig für den Verein" und der Gegner eine "schwere Herausforderung".

Vielleicht sieht Tedesco die leise Gefahr, dass sein Team im aktuellen Höhenflug ein wenig die Bodenhaftung verliert. Borussia Dortmund entzaubert, seit zehn Pflichtspielen unbesiegt - und der Gegner verpatzt auch noch die Generalprobe - was kann da schon schief gehen? Eine Menge, warnte Tedesco.

Atalanta sei, was die Organisation betrifft, "eine der besten italienischen Mannschaften", schwärmte der Deutsch-Italiener. Der Tabellensiebte der Serie A spiele "sehr koordiniert" und sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff "sehr flexibel".

RB Leipzig nach BVB-Coup selbstbewusst

Doch allen Warnungen des Trainers zum Trotz: RB geht als Favorit in das Duell. Nicht nur die individuelle Klasse im Kader, auch die aktuelle Form spricht klar für den Bundesligisten. Der beeindruckende 4:1-Auswärtssieg beim BVB hat die Brust der Leipziger nochmal breiter werden lassen.

"Es ist natürlich schön, bei so einer Atmosphäre so deutlich zu gewinnen", sagte Doppeltorschütze Konrad Laimer: "Diesen Push wollen wir jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen." Spielmacher Emil Forsberg sprach von einem famosen Start "in diesen Mega-April", der mit Blick auf die doppelte Titelchance im Europacup und im DFB-Pokal große Hoffnungen schüre: "Wenn wir jetzt so weiterspielen, dann kann das richtig gut werden."

Bergamo kassierte vor der Reise in die Messestadt einen Rückschlag - allerdings nicht gegen irgendwen. Gegen den Tabellenzweiten SSC Neapel musste sich das Team von Trainer Gian Piero Gasperini mit 1:3 geschlagen geben. Optisch und auch in vielen Statistiken waren die Lombarden allerdings überlegen. Atalanta, mahnte Tedesco, "ist ein richtig guter Gegner mit vielen geilen Spielern".

RB Leipzig will Nkunku halten

Das trifft aber auch auf RB zu, der aktuell talentierteste Profi im Kader ist wohl Christopher Nkunku. Der Franzose hat in dieser Saison bereits 27 Pflichtspieltore erzielt und das Interesse der ganz großen Klubs auf sich gezogen.

Doch ein Verkauf in diesem Sommer ist nicht zwingend, RB arbeitet sogar an einer Verlängerung des aktuell bis 2024 laufenden Vertrages.

Nkunkus Vorteile dabei: Sein Gehalt würde sich inklusive Prämien auf sieben Millionen Euro sofort verdoppeln. Und eine jährliche Ausstiegsklausel, die 2023 bei mindestens 60 Millionen Euro Ablöse liegen und danach schrumpfen soll, würde ihm einen späteren Wechsel immer noch ermöglichen. Das berichtete die "Sport Bild".